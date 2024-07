60+

Manter atividade sexual depois dos 60 faz bem para a saúde, dizem especialistas

No site de vendas Shopee, as buscas pelo termo 'sex shop' por usuários 65+ cresceram 77% no último ano

Carolina Cerqueira

Publicado em 6 de julho de 2024 às 11:00

Os benefícios passam pela saúde física e mental Crédito: Marina Silva/CORREIO

No site de vendas Shopee, as buscas pelo termo “sex shop” por usuários 65+ cresceram 77% no último ano. Os produtos mais vendidos para esse público na categoria de bem-estar sexual foram dados eróticos (600% de aumento), vibradores (249%) e lingeries de renda (195%).

Na plataforma, 30 mil vendedores têm produtos na categoria de bem-estar sexual. O número cresceu 34% na comparação entre os meses de abril de 2023 e 2024.

Para além do prazer, os produtos de sex shop podem ser recomendados para os 60+ por uma questão de saúde, principalmente para as mulheres. Na Rituall Sex Shop, a linha Bell tem produtos como cones vaginais para fortalecimento da musculatura e vibradores que ajudam a superar a incontinência urinária.

“O uso de vibradores pode melhorar a sensibilidade genital. Além disso, mulheres que têm dificuldade de penetração ou vagina com estenose (estreitamento) podem necessitar de dilatadores para treinamento da musculatura perivaginal”, diz a ginecologista Lúcia Alves, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

“Da mesma forma que eu vou para a academia todo dia, eu também faço pompoarismo todos os dias, malho todos os músculos possíveis”, diz Margarida, que aos 72 anos frequenta um sex shop em Salvador e conta que faz exercícios de pompoarismo todos os dias.

Para homens e mulheres, a prática pode fortalecer o assoalho pélvico e prevenir e combater a incontinência urinária, a disfunção erétil e a incontinência fecal, questões mais comuns com o avançar da idade.

A ginecologista Sofia Andrade, representante da Região Nordeste da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH), acrescenta que a atividade sexual pode reduzir os sintomas decorrentes do climatério e menopausa. “Melhora a insônia, o ressecamento vaginal e os sintomas depressivos que às vezes estão associados ao climatério”, coloca.

Segundo estudo publicado no Journal of Sex Research e divulgado pelo Departamento de Sociologia e Serviço Social da Hope College, nos EUA, o sexo está associado à preservação da saúde cerebral, ajudando na manutenção das funções cognitivas.

Os pesquisadores acreditam que a explicação está no potencial de redução do estresse, que prejudica a memória. A pesquisa examinou dados de 1.683 indivíduos, homens e mulheres com idade acima de 62 anos.

Para o geriatra Felipe Lopo, os benefícios integram um ciclo. Quanto melhor o estado psíquico, mais chances de benefícios físicos. “O ato sexual pode melhorar os níveis hormonais porque tem muito a ver com um estado mental positivo”, acrescenta.