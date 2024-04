SABOR DE MAR

Marisqueiras lucram com venda de pinaúnas para restaurantes de luxo

Mulheres decidiram investir na venda de ouriços que já faziam parte do cotidiano alimentar delas, mas são desconhecidos pela população

Nas manhãs de “maré grande”, como são chamados os dias depois de lua cheia e lua nova, dez mulheres vão para o mar da Ilha de Itaparica em busca das pinaúnas mais gordinhas. Desde o ano passado, as marisqueiras transformaram o hábito alimentar de comer aqueles ouriços espinhosos em um negócio que abastece restaurantes de luxo.

É o início do processo de comercialização, que começa com a limpeza e, em seguida, o armazenamento.

Os ovos das pinaúnas são refrigerados ou congelados, a depender da urgência do comprador em ir buscá-las. O quilo é vendido por R$ 200 - preço abaixo do mercado, já que mercearias especializadas vendem 400 gramas por R$ 580. Mensalmente, as marisqueiras vendem de 10 a 15 quilos de ovas.