Mesa para um? Baiana faz sucesso nas redes sociais com receitas para apenas uma pessoa

Perfil 'Alice faz Pão' soma mais de 700 mil seguidores no Tik Tok e Instagram com minireceitas e porções super reduzidas

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 14 de setembro de 2024 às 11:00

Com mais de 500 mil seguidores no Tik Tok, Alice já fez trabalhos para marcas como a Nestlé e Dr. Oetker Crédito: Paulo Lima/ Divulgação

Fazer apenas um brigadeiro? Sim, ela conseguiu e foi um só mesmo: “A proeza desse brigadeirinho foi tão grande que os seguidores do perfil me fizeram fazer um único brigadeiro com 32 cm de circunferência. Precisa ser prático para quem vai fazer em casa. A medida também é outro desafio, pois, tenho que fazer sempre a proporção para colher/xícara, além de grama/ml”, conta a jornalista e influencer baiana Alice Santiago, que ficou conhecida nas redes sociais por apostar em minireceitas para quem mora sozinho.

O perfil @alicefazpao tem hoje 207 mil seguidores no Instagram, e mais 512 mil no Tik Tok, além dos 30 mil inscritos no seu canal no Youtube. Só o vídeo do brigadeiro, publicado no início do ano, teve mais de 214 mil visualizações na rede vizinha, 506 comentários, 788 compartilhamentos e salvo por 15,9 mil usuários. “Adoro cozinhar, mas geralmente cozinho só para mim. E quando eu ia até a internet buscar por receitas e referências, todas elas tinham rendimentos enormes, para alimentar uma família de cinco ou mais. Eu só queria um lanchinho. A ideia do quadro surgiu a partir dessa necessidade de querer fazer uma receita que coubesse apenas naquele momento, sem ter que lidar com as sobras”, afirma.

"Eu só queria um lanchinho. A ideia do quadro surgiu a partir dessa necessidade de querer fazer uma receita que coubesse apenas naquele momento" Alice Santiago criadora do perfil @alicefazpao

Hoje, o formato deu tão certo que Alice já trabalhou para marcas como Nestlé e Dr. Oetker. “Isso só foi possível graças ao alcance do perfil. A minha chave virou quando empresas grandes começaram a me procurar para divulgar os seus produtos. E bom, quando essas oportunidades chegam, é hora de encarar a presença digital como oportunidade de negócio. Isso vai desde a burocracia de ser uma empresa, até ter contatos estratégicos com agências de marketing e influência”.

A rentabilidade varia conforme os projetos que aparecem e com a remuneração das plataformas. “Uma publicidade pode ficar entre R$ 2 mil e R$ 15 mil, dependendo do volume de entrega”, acrescenta.

Sem sobras

E esse brigadeiro único é só uma das versões que Alice criou. Se desafiar a transformar uma panela do doce em uma porção individual não é tudo. Também faz sucesso no perfil, as receitas de cookie para um e o minipudim feito com somente uma gema. Porém, a receita que tirou seu sono mesmo foi a do bolinho de chuva. Ela chegou até a achar que não daria muito certo. “Inclusive, demorei de fazê-lo, apesar de ser uma das receitas mais pedidas. O desafio era o ovo, que em sua unidade de tamanho tradicional ainda assim daria muito bolinho. Por isso eu decidi apostar no ovo de codorna e consegui fazer apenas cinco bolinhos de chuva. Um feito!”.

No início de tudo, nem dá para acreditar que a ideia era fazer pão. “Minha relação com a gastronomia é a diversão. Comecei a me aproximar dela principalmente na pandemia, quando, acredito eu, todos os hobbies foram elevados para o nosso dia a dia. A minha primeira aventura foi com a fermentação natural, por isso o perfil se chama ‘Alice faz pão’ e depois coloquei pra jogo as outras habilidades. A que mais surpreendeu foi o pão de liquidificador para uma pessoa. Atraí um público de vovózinhas incrível”.

Alice começou com intuito de só fazer pão, mas as receitas de doce se tornaram o conteúdo preferido dos seguidores Crédito: Paulo Lima/ Divulgação

Ainda de acordo com Alice, reduzir uma receita a um tamanho unitário não é mágica mas, sim, uma pitada de matemática e bom senso. “Às vezes, é preciso abrir mão de algum ingrediente que vai dificultar sua vida, achar possibilidades de substituição e nisso a culinária vegana/vegetariana me ajuda bastante, principalmente quando o assunto é ovo. As minireceitas são a união da praticidade do dia a dia e da economia, por isso acho que elas conquistaram o coração das pessoas”.

E ao reduzir a receita não pode ficar a sensação de que vai dar muito trabalho ou fazer aquela bagunça na cozinha para chegar a uma porção tão pouca. “Para fazer receitas pequenas você gasta menos ingredientes, consegue fazer em casa ao invés de comprar na rua e de quebra ainda tem um lanchinho gostoso para chamar de seu. Meu público é divertido e diverso. Estou falando de mães que fazem lancheiras para os filhos, nutricionistas que indicam meu perfil para quem está passando por reeducação alimentar, pessoas que moram sozinhas ou longe da família, donas de casa ou então adolescentes querendo aprontar um docinho de madrugada”.

Alice vive uma vida dupla dividindo a criação de conteúdo e administração do perfil com o seu contrato de trabalho de 40h semanais no formato CLT. O que não impede, no entanto, de planejar o próximo passo para o Alice Faz Pão: “Fora do arroba, eu trabalho como analista de comunicação e marketing. Tal como a Hanna Montana sigo realizada nessas duas carreiras. Mas penso em ir além das publis, fazer um site, planejar um livro de receitas e por aí vai. Já comecei um esboço, mas preciso dedicar um tempo maior a esse projeto. Acho que vai ser bom reunir todas as receitas em um só lugar”, destaca.

Até lá, Alice confessa que segue batalhando por uma versão de um minipanetone. “Na panificação, as massas que têm mais gordura (manteiga, óleo, leite) precisam de mais força para crescer, literalmente mais fermento. E o panetone é uma dessas massas com muitos ingredientes. Além disso, tem o modo de preparo, que possui mais etapas do que um pão de sal ou uma focaccia, por exemplo. Já tem uns dois anos que tento fazer a massa de um único mini panetone, mas não é fácil. Mas, no Natal desse ano, estou confiante”.

A RECEITA DE ALICE

. Primeiro é entender que criar uma comunidade é, às vezes, mais importante do que os números de seguidores. É isso que vai te fazer ser referência e ser lembrado pelo público.

. Invista na qualidade dos conteúdos. Estude possibilidades de abordagem, melhore os equipamentos de gravação e leia as métricas de engajamento do seu perfil.

. Siga pessoas do seu nicho, mas também acompanhe criadores de outras áreas. As ideias podem vir de um conteúdo que não necessariamente tem a ver com o seu.

. É preciso também conversar com as pessoas, entender o que elas esperam de você e ser transparente ao que você tem a oferecer.

. As redes sociais como Tik Tok e Instagram se tornaram uma plataforma de conteúdo - ou seja, um espaço de negócios e vendas. Então, quem caminha com essa estratégia tende a crescer. Só não aceite fazer publicidade que possa colocar sua credibilidade em jogo.

