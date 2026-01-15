Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De meteorito a pedras preciosas: veja como visitar a exposição 'Pequeno Explorador'

Mostra de geologia é gratuita e crianças podem até garimpar pedras naturais e levar para casa

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09:55

Júlia Bastos, 11 anos, já conferiu as atrações da exposição de geologia, inclusive o mini garimpo
Júlia Bastos, 11 anos, já conferiu as atrações da exposição de geologia, inclusive o mini garimpo Crédito: Shopping Center Lapa/Divulgação

Se você está em busca de um passeio diferente e educativo para os pequenos nas férias ou no fim de semana, uma opção é a oportunidade de conhecer mais do universo da geologia. Até o dia 31, é possível conferir a mostra gratuita 'Pequeno Explorador', uma parceria do Shopping Center Lapa com o Museu Geológico da Bahia (MGB). A exposição pode ser conferida das 11h às 19h, na Praça de Eventos do centro de compras, que fica no piso L1.

Uma das propostas é transformar a programação de férias escolares em uma experiência educativa e interativa para crianças e suas famílias. A exposição oferece atividades lúdicas para os visitantes aprenderem sobre pedras preciosas, meteoritos e fósseis. Eles são conduzidos por monitores especializados em uma viagem pelo espaço e pelo tempo, com destaque para a réplica do meteorito Bendegó. Maior já encontrado no Brasil, o verdadeiro foi localizado no sertão baiano em 1784, mas a réplica impressiona tanto crianças quanto adultos.

De meteorito a pedras preciosas: veja como visitar a exposição 'Pequeno Explorador'

A Fluorita é empregada na fabricação de cremes dentais e enxaguantes bucais por Shopping Center Lapa/Divulgação
O Esteatito é usado na produção de talco, sombras e bases de maquiagem por Shopping Center Lapa/Divulgação
Gratuita, a exposição 'Pequeno Explorador' vai até dia 31 por Shopping Center Lapa/Divulgação
Gratuita, a exposição 'Pequeno Explorador' vai até dia 31 por Shopping Center Lapa/Divulgação
Gratuita, a exposição 'Pequeno Explorador' vai até dia 31 por Shopping Center Lapa/Divulgação
Júlia Bastos, 11 anos, já conferiu as atrações da exposição de geologia por Shopping Center Lapa/Divulgação
Júlia Bastos, 11 anos, já conferiu as atrações da exposição de geologia, inclusive o mini garimpo por Shopping Center Lapa/Divulgação
1 de 7
A Fluorita é empregada na fabricação de cremes dentais e enxaguantes bucais por Shopping Center Lapa/Divulgação

“O principal objetivo do museu itinerante é ampliar a cultura científica da população e contribuir com a difusão do conhecimento geocientífico em ambientes culturais e de comércio, uma vez que o acervo apresentado propõe despertar no cidadão a consciência científica”, diz a museóloga do MGB, Elizandra Pinheiro.

Na área dedicada aos minerais, os visitantes podem conhecer exemplos de substâncias que estão presentes no cotidiano. É o caso do Esteatito, usado na produção de talco, sombras e bases de maquiagem; da Grafita, matéria-prima dos lápis; e da Fluorita, empregada na fabricação de cremes dentais e enxaguantes bucais.

Já o espaço de pedras preciosas permite contato com pedras brutas, drusas e gemas lapidadas, enquanto a seção de fósseis conta com um exemplar de peixe pré-histórico que tem cerca de 100 milhões de anos. Outra atração é o mini garimpo, espaço em que as crianças podem garimpar pedras naturais e levá-las para casa. Há, ainda, oficinas de pintura que estimulam a criatividade e reforçam o aprendizado por meio de atividades manuais.

Entre os pequenos que já conferiram o espaço, a visita tem sido aprovada. Esse foi o caso de Júlia Bastos, 11 anos, que aproveitou o período de férias escolares para conhecer a mostra. “Eu gostei de tudo. Vi imagens antigas de dinossauros, pintei, participei do mini garimpo. Foi muito legal”, contou.

Segundo a gerente de marketing do shopping, Aline Ferraz, a iniciativa cria experiências educativas para toda a família. “Ao trazer o Museu Geológico da Bahia para dentro do Shopping Center Lapa, queremos aproximar as crianças da ciência de forma divertida e interativa”.

SERVIÇO:

O quê: Mostra “Pequeno Explorador”, em parceria com o Museu Geológico da Bahia

Quando: Até 31 de janeiro, das 11h às 19h

Onde: Praça de Eventos, piso L1, Shopping Center Lapa

Atrações: Atividades interativas sobre minerais, fósseis, meteoritos, mini garimpo e oficinas de pintura

Público: Aberto a crianças e famílias

Entrada: Gratuita

Mais recentes

Imagem - Programação especial para famílias tem atrações com projeto Férias no Parque

Programação especial para famílias tem atrações com projeto Férias no Parque
Imagem - Conheça as vencedoras do concurso literário do TikTok e saiba quando os livros serão publicados

Conheça as vencedoras do concurso literário do TikTok e saiba quando os livros serão publicados
Imagem - Pets mudam o mercado imobiliário: 26% dos compradores no Nordeste buscam imóveis com espaço para os bichinhos

Pets mudam o mercado imobiliário: 26% dos compradores no Nordeste buscam imóveis com espaço para os bichinhos

MAIS LIDAS

Imagem - Câncer e Leão recebem notícia emocionante, enquanto Virgem vive grande bênção financeira a partir de hoje (14 de janeiro)
01

Câncer e Leão recebem notícia emocionante, enquanto Virgem vive grande bênção financeira a partir de hoje (14 de janeiro)

Imagem - Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema
02

Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema

Imagem - Funcionário de ONG é torturado, morto e tem corpo exibido nas ruas por milicianos
03

Funcionário de ONG é torturado, morto e tem corpo exibido nas ruas por milicianos

Imagem - Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa
04

Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa