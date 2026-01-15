AGENDA CULTURAL

De meteorito a pedras preciosas: veja como visitar a exposição 'Pequeno Explorador'

Mostra de geologia é gratuita e crianças podem até garimpar pedras naturais e levar para casa

Thais Borges

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09:55

Júlia Bastos, 11 anos, já conferiu as atrações da exposição de geologia, inclusive o mini garimpo Crédito: Shopping Center Lapa/Divulgação

Se você está em busca de um passeio diferente e educativo para os pequenos nas férias ou no fim de semana, uma opção é a oportunidade de conhecer mais do universo da geologia. Até o dia 31, é possível conferir a mostra gratuita 'Pequeno Explorador', uma parceria do Shopping Center Lapa com o Museu Geológico da Bahia (MGB). A exposição pode ser conferida das 11h às 19h, na Praça de Eventos do centro de compras, que fica no piso L1.

Uma das propostas é transformar a programação de férias escolares em uma experiência educativa e interativa para crianças e suas famílias. A exposição oferece atividades lúdicas para os visitantes aprenderem sobre pedras preciosas, meteoritos e fósseis. Eles são conduzidos por monitores especializados em uma viagem pelo espaço e pelo tempo, com destaque para a réplica do meteorito Bendegó. Maior já encontrado no Brasil, o verdadeiro foi localizado no sertão baiano em 1784, mas a réplica impressiona tanto crianças quanto adultos.

“O principal objetivo do museu itinerante é ampliar a cultura científica da população e contribuir com a difusão do conhecimento geocientífico em ambientes culturais e de comércio, uma vez que o acervo apresentado propõe despertar no cidadão a consciência científica”, diz a museóloga do MGB, Elizandra Pinheiro.

Na área dedicada aos minerais, os visitantes podem conhecer exemplos de substâncias que estão presentes no cotidiano. É o caso do Esteatito, usado na produção de talco, sombras e bases de maquiagem; da Grafita, matéria-prima dos lápis; e da Fluorita, empregada na fabricação de cremes dentais e enxaguantes bucais.

Já o espaço de pedras preciosas permite contato com pedras brutas, drusas e gemas lapidadas, enquanto a seção de fósseis conta com um exemplar de peixe pré-histórico que tem cerca de 100 milhões de anos. Outra atração é o mini garimpo, espaço em que as crianças podem garimpar pedras naturais e levá-las para casa. Há, ainda, oficinas de pintura que estimulam a criatividade e reforçam o aprendizado por meio de atividades manuais.

Entre os pequenos que já conferiram o espaço, a visita tem sido aprovada. Esse foi o caso de Júlia Bastos, 11 anos, que aproveitou o período de férias escolares para conhecer a mostra. “Eu gostei de tudo. Vi imagens antigas de dinossauros, pintei, participei do mini garimpo. Foi muito legal”, contou.

Segundo a gerente de marketing do shopping, Aline Ferraz, a iniciativa cria experiências educativas para toda a família. “Ao trazer o Museu Geológico da Bahia para dentro do Shopping Center Lapa, queremos aproximar as crianças da ciência de forma divertida e interativa”.

SERVIÇO:

O quê: Mostra “Pequeno Explorador”, em parceria com o Museu Geológico da Bahia

Quando: Até 31 de janeiro, das 11h às 19h

Onde: Praça de Eventos, piso L1, Shopping Center Lapa

Atrações: Atividades interativas sobre minerais, fósseis, meteoritos, mini garimpo e oficinas de pintura

Público: Aberto a crianças e famílias