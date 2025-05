COMIDA

Miss Köh: um luxo de restaurante asiático

Ronaldo Jacobina

Publicado em 3 de maio de 2025 às 05:00

Camarão ao Curry Crédito: Matheus Querino / Divulgação

Imagine juntar numa cozinha três grandes chefs premiados, cada um deles especializado na culinária de um país do Oriente, acrescentar um quarto elemento, este de origem italiana, e dar para eles a missão de juntos criarem um cardápio para um restaurante de cozinha asiática que acaba de inaugurar. Tudo isso coordenado por um poderoso chefão que ostenta no peito uma estrela Michelin!>

Dolsot bibimbap

Pois é esta a receita do Miss Köh que acaba de abrir as portas no térreo do Shopping Salvador apresentando um cardápio que leva a assinatura final do premiado chef Murakami, à frente do restaurante de mesmo nome, na capital paulista, que ostenta uma estrela Michelin. >

Salmão com abacaxi

Especializado na cozinha de seu país de origem, o Japão, ele criou a maioria dos pratos, coordenou a equipe e deu a palavra final nas criações dos parceiros nesta empreitada: os chefs Paulo Shin, filho de coreanos e fundador do restaurante Komah, em São Paulo, famoso pela culinária coreana caseira e informal; Maurício Santi, proprietário do Ping Yang, considerado o melhor restaurante tailandês de São Paulo, que assina a criação dos pratos tailandeses da nova casa; e o italiano Daniel Bruzzi, chef do Grupo DM, dos empresários Murcio Dias, Rodrigo Dias e Luiz Dória. >

Niguiri de Salmão Missô Butter

Daí que ouso dizer que o Miss Köh já nasceu estrelado. Não bastasse o moderno e bem sucedido projeto arquitetônico do escritório de Sidney Quintela, a casa traz para a cidade, além dos sabores da Ásia, uma experiência que vai muito além do paladar e do prazer que a alta gastronomia pode proporcionar.>

E é claro que fui lá conferir o menu e matar a minha curiosidade sobre esta misteriosa mulher que batiza a casa, a tal da Miss Köh que, para minha surpresa, trata-se de uma personagem fictícia cujo “retrato” fixado na parede vai mudando de cara a cada milésimo de segundo. Ou seja, uma jogada de marketing do experiente Murcio que criou a figura da asiática fazendo a fusão das culturas japonesa, coreana e tailandesa, representadas no cardápio da casa. >

Trio tartar na folha de arroz crocante

Projetado para receber até 150 pessoas, o restaurante traz um design contemporâneo que mistura flores e fibras naturais. Os banheiros, totalmente instagramáveis, apresentam um show de luz com as famosas lanternas tailandesas projetadas em espelhos. Uma experiência imersiva. Se o salão desperta o encantamento do público, a gigantesca cozinha, equipada com o que há de melhor no mercado, é de deixar boquiaberto o mais viajado dos chefs.>

Todo esse cuidado reflete no bem sucedido cardápio que, além de proporcionar uma ótima experiência gastronômica, oferece também uma boa relação custo-benefício. O prato mais caro do menu, o Wasabi Steak (filé mignon grelhado na brasa, molho roti asiático, acompanhado de purê de wasabi e edamame) custa R$ 119. >

Pipoca de camarão com molho Jalapeno

O difícil lá é decidir o que pedir, tal a variedade de pratos das cozinhas coreana, japonesa e tailandesa. Tudo mui bem preparado e apresentado. É o caso do Dolsot Bibimbap, um mexidão caprichado que traz uma gema curada sobre o arroz com nori, os legumes e a costela que devem ser misturadas até ficar uma coisa única. >

Mas se ater a um prato apenas do sofisticado menu é ser injusto com os demais, mas vai uma dica: experimente o arroz de costela e o Kusiyaki Surf & Turf, uma dupla de espetinhos de polvo e barriga de porco laqueados que é uma loucura de bom. >

Já quero voltar. >