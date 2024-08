TORCEDOR

Partiu LA? Quais os custos de passagens, hospedagens e ingressos para a Olimpíada de 2028

Conheça empresa de turismo especializada em experiências esportivas

Carolina Cerqueira

Publicado em 11 de agosto de 2024 às 18:35

Enzo viajou a Paris para acompanhar a Olimpíada de 2024 Crédito: Arquivo Pessoal

Se torcer de casa, assistindo pela televisão ou pelo celular já é emocionante, imagina ver tudo de pertinho. A Olimpíada de Paris de 2024 fez o coração bater mais rápido e o bolso coçar com a pergunta: será que dá para viajar para a Olimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028? Os preços das passagens aéreas e hospedagens são salgados, mas os ingressos dos jogos não ficam para trás. O CORREIO te ajuda a fazer as contas.

A 1.434 dias, os tickets para 2028 ainda não estão à venda, mas seguem um padrão e é possível ter uma noção de valor a partir dos de Paris 2024. No site oficial tickets.paris2024.org, a final do basquete na Bercy Arena custava entre 195 e 510 euros (1.172 e 3.000 reais), a depender do assento escolhido.

A semifinal do boxe, no Roland Garros Stadium ficava entre 205 e 520 euros (1.200 e 3.100 reais), enquanto o levantamento de peso feminino, na South Paris Arena 6 era mais em conta, de 65 a 180 euros (390 a 1.000 reais). O site estabelece um limite de 30 ingressos por pessoa ao longo de toda a competição.

Já as cerimônias especiais podem ser mais caras, incluindo experiências únicas vendidas no site oficial hospitalitytravelpackages.paris2024.org. O evento de encerramento, no domingo (11), contou com um lounge especial no Stade de France com bebida e bebida que custou 2.150 euros por pessoa (quase 13 mil reais). Já os ingressos comuns ficaram entre 45 e 1.600 euros (270 e 9.600 reais), sendo os mais baratos classificados na categoria “visão restrita”.

Oportunidade

O jornalista Enzo Kfouri, de 25 anos, foi um dos compradores de última hora desse tipo de ingresso para aproveitar a promoção. Mas os demais tickets foram adquiridos há tanto tempo que ele nem lembra mais a data. A viagem com a namorada foi planejada com antecedência e, ao todo, ele viu sete jogos em Paris.

Enzo aproveitou para conhecer Paris Crédito: Arquivo Pessoal

“Foi muito legal e valeu muito à pena. É diferente de ver pela televisão. Quando você está lá, sente a vibração e energia da competição, tem contato com gente do mundo inteiro e parece que, de certa forma, também faz parte dos jogos”, diz ele.

Ele conseguiu assistir à competições como vôlei masculino Brasil x Polônia, vôlei feminino Brasil x República Dominicana, vôlei de praia da dupla Arthur e Evandro e atletismo de Alison dos Santos (conhecido como Piu).

Fazendo as contas

A estimativa de gastos com alimentação, transporte e compras para quem passou 15 dias em Paris, foi de cerca de 700 euros (4.000 reais) por pessoa. Já para a hospedagem, é preciso preparar ainda mais o bolso.

"Foi muito difícil encontrar vagas disponíveis e cheguei a ver valores de oito mil reais para duas pessoas a hospedagem de uma semana. Estava muito superfaturado, com certeza eu teria pago metade do preço em um verão qualquer de Paris", diz ele.

A Olimpíada de LA vai acontecer de 14 a 30 de julho de 2028, mas como as empresas aéreas só disponibilizam voos internacionais com um ano de antecedência e os hotéis só disponibilizam tarifa dois anos antes, o CORREIO fez simulações no site Kayak para o mesmo período de 2025.

As passagens, com ida no dia 14 e volta no dia 30, custam R$4.202, considerando no Brasil o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, já que não saem voos de Salvador. A hospedagem com boa localização para duas pessoas para o período custa a partir de 2.900 dólares, o que corresponde a cerca de 16 mil reais.

Para quem pode pagar mais

Carla Calil, gerente de vendas da Stella Barros Turismo, recomenda que o planejamento seja feito com dois anos de antecedência. A agência, que começou ofertando viagens à Disney, tornou-se referência no mercado de viagens esportivas e já ofertou pacotes para 15 olimpíadas, atendendo clientes de todo o Brasil.

“Quanto mais cedo o planejamento for iniciado, maiores são as chances de conseguir os melhores ingressos para os esportes de maior interesse. Em suma, antecipe o planejamento, escolha os esportes e ingressos porque as cerimônias de abertura, finais e eventos mais populares, esgotam mais rapidamente”, aconselha a gerente.

A empresa faz parte do Grupo Águia, patrocinador oficial do Time Brasil e do Comitê Olímpico do Brasil (COB), o que a faz ofertar serviços exclusivos ao torcedor que quer e pode investir mais financeiramente. Algumas das experiências são acesso a lounges com comida e bebida, acesso à sala VIP da Casa Brasil (100 euros ou cerca de 600 reais) e visita ao Centro de Treinamento do Time Brasil (190 euros ou 1.140 reais).

“Oferecemos pacotes personalizados, montados de acordo com as preferências e necessidades de cada cliente. Esses pacotes incluem passagens aéreas, hospedagem de alta qualidade e ingressos de hospitalidade para os eventos olímpicos escolhidos, além de passeios para atrações turísticas dentro e fora da cidade principal”, diz Carla Calil.

A gerente conta que, para Paris, tiveram orçamentos de cerca de 42 mil reais com ida no dia 31 de julho e retorno no dia 12 de agosto, incluindo gastos com passagens, hospedagem e ingressos para quatro eventos olímpicos pré-definidos.

“O público é diversificado, abrangendo grupos estão amigos que desejam compartilhar essa experiência, casais buscando uma vivência única e romântica, famílias que querem aproveitar o evento juntos e pessoas que viajam sozinhas em busca de uma imersão completa no espírito olímpico”, acrescenta.