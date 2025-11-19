SAÚDE

Pesquisa revela que uso do Wegovy pode reduzir gastos com álcool e tabaco

O impacto do medicamento - que tem dosagens maiores de semaglutida do que o Ozempic - foi avaliado em 200 mil residências

Thais Borges

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 14:40

CWegovy Crédito: Reprodução

Uma nova pesquisa, que analisa dados do mundo real, indicou que o uso de Wegovy (semaglutida 2,4 mg - a mesma substância do Ozempic) está associado a uma redução nos gastos domésticos com álcool e produtos de tabaco. Os resultados foram apresentados pela Novo Nordisk no Congresso ObesityWeek, conferência internacional de referência em ciências da obesidade organizada pela The Obesity Society (TOS) em colaboração com outras entidades internacionais.

Foram avaliadas informações de mais de 200 mil residências nos Estados Unidos. Os pesquisadores observaram uma queda de 1,1% nos gastos anuais gerais com supermercado. Essa redução foi provocada por uma diminuição de 4,7% nas compras de álcool e de 17,8% nas compras de produtos de tabaco, em comparação com as casas onde não havia usuários de medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP-1.

De acordo com a farmacêutica, a causalidade direta ainda precisa ser investigada. No entanto, os dados sugerem que os benefícios do tratamento podem ir além do paciente, influenciando positivamente o ambiente familiar e incentivando um estilo de vida mais saudável.

"Os benefícios de Wegovy no tratamento da obesidade, com resultados robustos na perda de peso e na saúde cardiovascular, já estão bem estabelecidos. Esta nova análise, no entanto, nos traz uma perspectiva fascinante sobre o potencial do tratamento em influenciar positivamente as escolhas de estilo de vida, atuando como um catalisador para a adoção de hábitos mais saudáveis. Observar um reflexo disso nos padrões de consumo de um lar é um indicativo poderoso do impacto abrangente da terapia. São dados preliminares, mas que abrem uma nova e promissora frente de investigação", pontua a diretora médica da Novo Nordisk no Brasil, Marília Fonseca.

Residências

O estudo investigou dados do painel de consumidores da Numerator, que reúne informações de mais de 200 mil lares dos EUA. As análises compreenderam dois períodos de 12 meses antes de cada uma das cinco rodadas de pesquisa realizadas trimestralmente entre abril de 2024 e abril de 2025.

Foram incluídos recibos digitalizados de compras de supermercado (incluindo álcool) e produtos de tabaco, além de informações autorrelatadas sobre uso de medicamentos e hábitos de consumo.