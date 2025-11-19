BOTA PRA (BEBER) CORRER!

Cardio puro malte III: terceira edição da corrida etílica do Baiano já tem data confirmada

Com mais de 2.700 litros à vontade para os corredores e festa de Axé, prova ocorrerá em 2026 no Espanhol. Saiba o dia

Moyses Suzart

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 11:37

Corrida etílica do Baiano já tem nova data Crédito: Divulgação

Não eram nem 9h da manhã e os pinguços corredores já entupiam o direct do Instagram com a novidade. “Novas regras”, disse Raphaella Castro, que ainda não sabe se corre para beber ou bebe para correr. “Tomando engov desde já…”, replica Cristianne Moura, outra corredora fiel ao puro malte. O motivo, óbvio, é a principal prova de Salvador que mistura corrida e cerveja da capital baiana: a Corrida do Baiano, que acaba de divulgar a data da terceira edição, que vai ocorrer no verão de 2026.

Dia 15 de março de 2026, os cervejeiros vão misturar corrida com cevadis, em prova única 5 quilômetros, se hidratando com Heineken nos pontos de hidratação e depois no Open Bar de confusão, no pós prova, com cerca de 3 litros de chope, por pessoa, o que dá uma média de 2.700 litros à vontade para repor o que perdeu no percurso que pode ir correndo, andando, de jegue, de patinete, só não vale deixar de beber. “Pode até não correr, ficar lá mesmo no espaço festa, aguardando o povo voltar. Vai ganhar medalha também”, disse o organizador da festa, Cristiano Costa, vulgo O Baiano.

Desta vez, porém, a corrida terá regras rígidas. “É proibido correr com meia na canela, relógio Garmin, aquela zorra que marca quilometragem, que marca o negócio do coração, deixa em casa. Vai ter que cumprir a regra da prova, principalmente a de se hidratar com cerveja. Aqui é prova raiz!”, brinca Baiano, que faz um cálculo de cerca de 900 pessoas na próxima edição, um número bem maior que a segunda, que foram 200. Para quem for correr pra valer, também terão as premiações para os três primeiros masculinos e femininos. Além da quantia em dinheiro, vai ter carne e cerveja como prêmio.

O local também será outro. Com um número maior de pessoas, a largada e festa serão no Clube espanhol, em ondina, com banda que toca Axé das Antigas. A marca da cerveja continua a mesma: Heineken. A organização ainda não abriu inscrição, o que deve ocorrer em breve e será anunciado na rede social do evento (@obaianochurrasqueiro). O valor da inscrição também não foi informado. Nas redes sociais, os pinguços já pedem: “não vai ser camisa de corrida, vai ser abadá”, disse um dos adeptos.