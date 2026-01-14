Programação especial para famílias tem atrações com projeto Férias no Parque

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 09:51
Famílias que estão procurando uma programação especial para a criançada nas férias podem conferir as atrações gratuitas, ao longo do mês de janeiro, no especial Férias no Parque, no Parque Shopping Bahia. Neste domingo (18), das 15h às 16h, haverá a apresentação do grupo Pé de Lata, na Praça de Alimentação.
Já no próximo dia 24, das 14h às 19h, acontece a Gincana Divertida, no galpão de eventos do shopping, voltada para crianças de 4 a 12 anos, com inscrições gratuitas realizadas por meio do aplicativo do estabelecimento. A programação teve início no último dia 10 e segue ao longo do mês com novas atrações pensadas para estimular a criatividade, o movimento e a interação entre as crianças.
A proposta da programação é oferecer opções de lazer acessíveis e variadas, ocupando diferentes espaços do shopping e atendendo públicos de várias idades. “Nossa programação de férias foi pensada para oferecer momentos de lazer para toda a família. Queremos que as crianças aproveitem o período de descanso escolar com experiências criativas”, diz a superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar.
SERVIÇO
O quê: Férias no Parque – Programação de férias
Quando: Janeiro de 2026
Programação:
18/01 – 15h às 16h
Apresentação do grupo Pé de Lata
Praça de Alimentação
24/01 – 14h às 19h
Gincana Divertida (4 a 12 anos)
Galpão de eventos
Inscrições pelo aplicativo do Parque Shopping Bahia
Onde: Parque Shopping Bahia – Lauro de Freitas