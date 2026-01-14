Acesse sua conta
Programação especial para famílias tem atrações com projeto Férias no Parque

Atrações ocupam diferentes espaços do Parque Shopping Bahia durante o mês de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 09:51

Férias no Parque leva programação gratuita para a família em Lauro de Freitas
Férias no Parque leva programação gratuita para a família em Lauro de Freitas Crédito: Yuri Couto/Divulgação

Famílias que estão procurando uma programação especial para a criançada nas férias podem conferir as atrações gratuitas, ao longo do mês de janeiro, no especial Férias no Parque, no Parque Shopping Bahia. Neste domingo (18), das 15h às 16h, haverá a apresentação do grupo Pé de Lata, na Praça de Alimentação.

Já no próximo dia 24, das 14h às 19h, acontece a Gincana Divertida, no galpão de eventos do shopping, voltada para crianças de 4 a 12 anos, com inscrições gratuitas realizadas por meio do aplicativo do estabelecimento. A programação teve início no último dia 10 e segue ao longo do mês com novas atrações pensadas para estimular a criatividade, o movimento e a interação entre as crianças.

A proposta da programação é oferecer opções de lazer acessíveis e variadas, ocupando diferentes espaços do shopping e atendendo públicos de várias idades. “Nossa programação de férias foi pensada para oferecer momentos de lazer para toda a família. Queremos que as crianças aproveitem o período de descanso escolar com experiências criativas”, diz a superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar.

SERVIÇO

O quê: Férias no Parque – Programação de férias

Quando: Janeiro de 2026

Programação:

18/01 – 15h às 16h

Apresentação do grupo Pé de Lata

Praça de Alimentação

24/01 – 14h às 19h

Gincana Divertida (4 a 12 anos)

Galpão de eventos

Inscrições pelo aplicativo do Parque Shopping Bahia

Onde: Parque Shopping Bahia – Lauro de Freitas

