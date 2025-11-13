Acesse sua conta
Top 10 caminhões mais vendidos no Brasil: descubra quais lideram o mercado

Veja o ranking atualizado referente a outubro; campeão é indicado para entregas urbanas

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10:40

A versão 4x2 2p diesel (E6) sai por R$ 424.500,00 na tabela Fipe em novembro de 2025.
Volkswagen Delivery 11.180 - 643 caminhões

O Volkswagen Delivery 11.180 foi o líder de vendas entre caminhões, no Brasil, em outubro. De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), apenas neste mês foram comercializadas 643 unidades do veículo

Segundo a marca, o 11.180 é indicado para entregas urbanas e surpreende por sua agilidade e dirigibilidade. É equipado com o motor Cummins ISF 600 Nm de torque e 175 cv de potência.

Conheça a lista completa 

Os 10 caminhões mais vendidos em outubro de 2025 no Brasil, segundo a Fenabrave

Volkswagen Delivery 11.180 -A versão 4x2 2p diesel (E6) sai por R$ 424.500,00 na tabela Fipe em novembro de 2025 por Volkswagen /Divulgação
2. Volvo FH 540 - O modelo FH-540 4X2 2p (diesel) (E6) sai por R$ 958.854,00 em novembro de 2025. por Divulgação
3 Volvo FH-460 - R$ 990.750,00 por Divulgação
4. Volvo VM 290 - 391 caminhões O modelo VM 290 4x2 2p (diesel) (E6) sai por R$ 573.558,00. por Divulgação
5. Mercedes-Benz Atego 2429: Preço R$ 586.544,00 por Divulgação
6. Mercedes-Benz Atego 1719 | Preço: R$ 533.068,00 por Divulgação
7. Volvo VM 360 | O modelo VM 360 6x2 2p (diesel)(E6) pode chegar a R$ 648.858,00 por Divulgação
8. Mercedes-Benz Accelo 1117 | O modelo Accelo 1117 4x2 2p (diesel) (E6) pode chegar a R$ 412.299,00. por Divulgação
9. Volvo FH 500 | O modelo FH-500 4X2 2p (diesel) (E6) pode chegar a R$ 949.750,00. por Divulgação
10. Volkswagen 17.210 | O modelo 17-210 Constellation 4x2 2p (diesel)(E6) pode chegar a R$ 520.800,00. por Divulgação
1 de 10
Volkswagen Delivery 11.180 -A versão 4x2 2p diesel (E6) sai por R$ 424.500,00 na tabela Fipe em novembro de 2025 por Volkswagen /Divulgação

1. Volkswagen Delivery 11.180 - 643 caminhões

A versão 4x2 2p diesel (E6) sai por R$ 424.500,00 na tabela Fipe em novembro de 2025.

2. Volvo FH 540 - 635 caminhões

O modelo FH-540 4X2 2p (diesel) (E6) sai por R$ 958.854,00 em novembro de 2025.

3. Volvo FH-460 - 428 caminhões

O modelo FH-460 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6) sai por R$ 990.750.

4. Volvo VM 290 - 391 caminhões

O modelo VM 290 4x2 2p (diesel) (E6) sai por R$ 573.558.

5. Mercedes-Benz Atego 2429 - 374 caminhões

O modelo Atego 2429 6x2 2p (diesel)(E6) sai por R$ 586.544.

6. Mercedes-Benz Atego 1719 - 359 caminhões

O modelo Atego 1719 4x2 2p (diesel)(E6) sai por R$ 533.068.

7. Volvo VM 360 - 344 caminhões

O modelo VM 360 6x2 2p (diesel)(E6) pode chegar a R$ 648.858.

8. Mercedes-Benz Accelo 1117 - 303 caminhões

O modelo Accelo 1117 4x2 2p (diesel) (E6) pode chegar a R$ 412.299.

9. Volvo FH 500 - 288 caminhões

O modelo FH-500 4X2 2p (diesel) (E6) pode chegar a R$ 949.750.

10. Volkswagen 17.210 - 269 caminhões

O modelo 17-210 Constellation 4x2 2p (diesel)(E6) pode chegar a R$ 520.800.

