'Doguinhos Noel': shopping terá cães terapeutas na programação natalina

Hugo e Mike vão ficar em um ambiente climatizado e preparado para garantir o conforto dos animais e do público

Thais Borges

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 12:40

Hugo e Mike, dois cães terapeutas da raça golden retriever, são os “Cães Noel” do Parque Shopping da Bahia Crédito: Divulgação

Quem disse que só o Papai Noel precisa ser a atração do Natal? Até o fim da programação natalina do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, anunciou um reforço especial: Hugo e Mike, dois cães terapeutas da raça golden retriever, que serão os “Cães Noel” e participarão de momentos especiais com visitantes de todas as idades.

Quem quiser encontrar Hugo e Mike deve comparecer às sextas, sábados e domingos, das 18h às 21h. Eles vão ficar em um ambiente climatizado e preparado para garantir o conforto dos animais e do público. Os cães têm pausas regulares para descanso, alimentação e hidratação, respeitando o bem-estar animal em todas as sessões.

Segundo o adestrador e condutor dos cães, Ricardo Ferreira, o projeto une o espírito natalino ao poder terapêutico dos animais. “A presença de cães terapeutas em ambientes públicos ajuda a despertar sentimentos de alegria e tranquilidade. Hugo e Mike são treinados para interagir de forma calma e afetuosa, criando conexões genuínas com quem se aproxima”, diz Ricardo.

A iniciativa com os cães terapeutas é uma das atrações natalinas do Parque Shopping Bahia, que também conta com o tradicional Papai Noel negro, decoração temática, escorrega gigante e outras experiências abertas ao público.

Serviço

O quê: Visitação com os Cães Noel (Hugo e Mike)

Quando: Sextas, sábados e domingos, das 18h às 21h

Onde: Parque Shopping Bahia – Praça Central

Valor: Gratuito