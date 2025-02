TECNOLOGIA

YouTube e entidades lançam websérie para ensinar às famílias sobre internet segura

Plataforma anunciou os tutoriais e atualizou recursos de controle e bem-estar para crianças e adolescentes

O YouTube, o canal Almanaque dos Pais e a Safernet lançaram uma websérie para ajudar pais e responsáveis a conhecer melhor os recursos de proteção de crianças e adolescentes na internet. Batizada de ‘Educação Digital Para Pais’, a produção pretende ajudar as famílias as fazer as configurações necessárias para usar essas ferramentas, inclusive no YouTube e no YouTube Kids. A série foi lançada na última terça-feira (11), que foi comemorado o Dia da Internet Segura. >