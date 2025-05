BAHIA FARM SHOW

Bahia Farm Show aquece a economia regional e gera empregos temporários

Feira, que acontece de 9 a 14 de junho em Luís Eduardo Magalhães, movimenta comércio, turismo e serviços no oeste baiano



Estúdio Correio

Gabriela Cruz

Publicado em 28 de maio de 2025 às 14:28

bAHIA Crédito: bahia farm show

A contagem regressiva para a edição 2025 da Bahia Farm Show já começou. Considerada a maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste, o evento — que acontece entre os dias 9 e 14 de junho em Luís Eduardo Magalhães — não só atrai os grandes players do agronegócio, como também impulsiona diferentes setores da economia regional. Em 2024, a feira bateu recorde de R$ 10,9 bilhões em negócios fechados, crescimento de 32,7% em relação ao ano anterior, e recebeu cerca de 112 mil visitantes.>

Os reflexos da feira são percebidos bem antes da abertura dos portões. Empresas de montagem e desmontagem de estandes, agências de turismo, hotéis, buffets, restaurantes, serviços de transporte, vigilância e limpeza já se mobilizam para atender a demanda que cresce ano após ano.>

A rede hoteleira, por exemplo, opera com lotação máxima durante o evento. No Hotel Solar Rio das Pedras, as reservas são feitas com um ano de antecedência, segundo a gerente Luana Corsi. “Durante a feira, temos 100% dos nossos apartamentos ocupados. É um período que exige reforço na equipe e muito planejamento”, explica.>

O setor de turismo também se fortalece com a realização da feira. Adriana Camargo, gerente da agência Redon do Brasil, destaca que há um aumento expressivo na procura por transporte aéreo e rodoviário. “Atualmente, contamos com voos diretos de Salvador e Belo Horizonte para Barreiras, além de linhas de ônibus e fretamentos específicos para o evento”, afirma.>

A área de alimentação é outro segmento aquecido. Restaurantes da cidade e os que operam dentro do complexo Bahia Farm Show precisam investir em estrutura e pessoal para atender ao público. “Nosso restaurante funciona na feira com uma operação totalmente dedicada, que exige planejamento e muito investimento para oferecer um serviço de qualidade”, destaca Fabiane Paloschi, do Território Steakhouse.>

De acordo com o secretário de desenvolvimento econômico de Luís Eduardo Magalhães, Nei Vilares, o impacto da feira se estende para além dos dias do evento. “Centenas de empresas e prestadores de serviços experimentam um aumento significativo nos negócios, o que fortalece a economia local, gera empregos e impulsiona diferentes cadeias produtivas”, ressalta.>

Para o presidente da Bahia Farm Show, Moisés Schmidt, o evento se consolidou como uma plataforma de desenvolvimento regional. “A feira funciona como um elo entre o campo e a cidade. É uma oportunidade para geração de negócios, fortalecimento de parcerias e crescimento econômico para toda a região”, afirma.>

Cobertura completa no Correio

O jornal Correio acompanha de perto os cinco dias da Bahia Farm Show 2025, com cobertura jornalística diária tanto no impresso quanto no digital. Uma esteira de notícias será atualizada em tempo real no portal Correio24h, além de uma página dupla especial no jornal, publicada após o evento, com um balanço completo da feira. A proposta é oferecer uma experiência digital interativa, que encurta distâncias e permite que o público acompanhe os principais acontecimentos, mesmo sem estar fisicamente presente em Luís Eduardo Magalhães. Uma matéria no jornal impresso assinada pelo jornalista Donaldson Gomes completa a série de conteúdos.>