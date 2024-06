Agro

Com R$ 10,9 bi em negócios fechados, Bahia Farm Show supera expectativa e atinge novo recorde de vendas

Passaram pela feira agrícola este ano 111.377 mil visitantes, o que também representa um novo recorde

Da Redação

Publicado em 17 de junho de 2024 às 16:33

Bahia Farm tem novo ano de recordes Crédito: Divulgação

A Bahia Farm Show fechou a última edição, encerrada no sábado (15), com uma comercialização total de R$ 10,949 bilhões em negócios. Este é o novo recorde da feira de tecnologia agrícola, ao superar os R$ 8,249 bilhões da edição passada, um crescimento de 32,7% em comparação a 2023. Em relação ao público, a Bahia Farm Show, realizada em Luís Eduardo Magalhães, também superou as expectativas, com 111.377 mil visitantes, ultrapassando os 100.262 mil do ano passado.

Segundo a organização da feira, os setores que impulsionaram as vendas foram os de revendas de máquinas agrícolas, como plantadeiras, colheitadeiras e tratores, e da linha amarela, voltada para a construção civil, além das concessionárias de veículos, equipamentos de irrigação e estruturas para armazenagem. “Este recorde de comercialização mostra que o produtor rural continua confiando na Bahia Farm Show como o melhor lugar para se fechar negócio, com crédito facilitado e boas taxas de juros”, afirma o presidente da feira agrícola, Odacil Ranzi.

“Apesar do pé no chão, o produtor é um obstinado, e segue investindo em tecnologia para o seu negócio, pensando no futuro. Tivemos um início de safra instável, por causa do El Niño, mas com conhecimento e tecnologia, os produtores conseguiram vencer esta etapa do plantio, e manter as produtividades em alta no oeste da Bahia e na área do Matopiba. O produtor é otimista e continua acreditando na terra e em tecnologia em todas as etapas da produção, do plantio à colheita. Ele prestigia a Bahia Farm por saber que aqui terá toda a condição de fechar bons negócios, em um ambiente acolhedor, e com mais informação e subsídio antes da próxima safra”, afirma Odacil Ranzi, que também é presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba).

A Bahia Farm Show deste ano contou com a exposição de mais de mil marcas de 434 empresas distribuídas em uma área total de 262 mil metros quadrados, que incluiu estacionamento externo e três galpões cobertos. “Fizemos uma feira bem estruturada e bonita para atender os expositores e receber os visitantes de todo a Bahia e de outros estados do Brasil e da área do Matopiba. Arrisco em dizer que, diante do sucesso desta edição, já temos demanda para aumentar a área para acomodar mais expositores na próxima edição do evento, que vem crescendo a cada ano com responsabilidade”, afirma.

A 19ª Bahia Farm Show tem data marcada e será realizada entre 9 e 14 de junho de 2025. A feira agrícola terá oficialmente um dia a mais, destinado para a abertura na segunda-feira, que contará com a presença de representantes do poder público, expositores, patrocinadores, produtores, representantes do setor agrícola e público em geral. Considerada a maior do Norte e Nordeste, a Bahia Farm Show encerra a temporada das grandes feiras de tecnologia agrícola do País.

A Bahia Farm Show é organizada pela Aiba com o apoio da Abapa, Fundação Bahia e Assomiba. São patrocinadores oficiais da feira agrícola: Banco Original, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Desenbahia, Governo Federal, Governo da Bahia, Neoenergia Coelba, Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, Santander, Sicredi, Sicoob, Senar/FAEB e WP Agro Empresarial.