Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A cada dia, 12 sentenças em ações de violência contra a mulher são proferidas na Bahia

De abril e julho deste ano, foram 1.507 ao todo

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 19:43

Bahia é o pior estado em incentivo à contratação de mulheres vítimas de violência
Em média, são 376 sentenças por mês e 12 por dia Crédito: Shutterstock

Só este ano, entre os meses de abril e julho, a Justiça baiana proferiu 1.507 sentenças em julgamentos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher. Em média, são 376 sentenças por mês e 12 por dia.

O dado foi divulgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), na quarta (6), véspera no dia em que se celebra a criação da Lei Maria da Penha, nesta quinta-feira (7).

O volume de sentenças aconteceram no projeto TJBA por Elas, que tem o objetivo de agilizar a instrução e o julgamento dos processos judiciais de violência contra a mulher.

O projeto foi instituído no dia 7 de abril, pelo Decreto Judiciário nº 273, e tinha meta de alcançar 1,2 mil julgamentos. Mas, superou em 25% a meta ainda em julho. Além disso, 350 processos de medidas protetivas de urgência pendentes foram a julgamento no período.

Leia mais

Imagem - Bahia acumula mais de 800 mortes de mulheres nos dez anos da Lei de Feminícidio

Bahia acumula mais de 800 mortes de mulheres nos dez anos da Lei de Feminícidio

Imagem - Mulher que levou mais de 60 socos do namorado vai passar por cirurgia para reconstruir ossos do rosto

Mulher que levou mais de 60 socos do namorado vai passar por cirurgia para reconstruir ossos do rosto

Imagem - De Sara Freitas a delegada: relembre feminicídios que chocaram a Bahia

De Sara Freitas a delegada: relembre feminicídios que chocaram a Bahia

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Nova Doces Sonhos? Confeitaria assume nome, compra receitas clássicas e vai abrir unidade em Salvador

Nova Doces Sonhos? Confeitaria assume nome, compra receitas clássicas e vai abrir unidade em Salvador
Imagem - Saiba quais são os turistas estrangeiros que mais visitaram a Bahia este ano

Saiba quais são os turistas estrangeiros que mais visitaram a Bahia este ano

MAIS LIDAS

Imagem - 300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público
01

300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público

Imagem - Vitória recebe projeto oficial da Arena Barradão com previsão de investimento de R$ 1,4 bilhão
02

Vitória recebe projeto oficial da Arena Barradão com previsão de investimento de R$ 1,4 bilhão

Imagem - Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil
03

Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil

Imagem - Salários de até R$ 12,3 mil: prefeitura anuncia concurso com vagas para área da saúde
04

Salários de até R$ 12,3 mil: prefeitura anuncia concurso com vagas para área da saúde