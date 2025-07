ESPANCAMENTO BRUTAL

Mulher que levou mais de 60 socos do namorado vai passar por cirurgia para reconstruir ossos do rosto

O agressor é o namorado dela, o ex-jogador de basquete Igor Cabral, de 29 anos, que foi preso em flagrante

Publicado em 31 de julho de 2025 às 08:12

Ex-jogador Igor Cabral espancou ex-namorada Crédito: Reprodução

A mulher de 35 anos que foi espancada pelo namorado dentro do elevador de um prédio de Natal (RN) vai precisar de uma cirurgia de reconstrução dos ossos da face. Ela recebeu mais de 60 socos e teve várias fraturas no rosto e no maxilar. >

O agressor é o namorado dela, o ex-jogador de basquete Igor Cabral, de 29 anos, que foi preso em flagrante e continua detido.

Segundo informação do portal G1, a cirurgia será no Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol), onde a mulher se interna nesta quinta (31). >

A osteossíntese de fraturas da face é um procedimento cirúrgico para estabilizar ossos faciais quebrados, utilizando placas, parafusos ou fios metálicos. O objetivo é realinhar e fixar os fragmentos ósseos, promovendo a cicatrização adequada.>

Vídeo registrou agressão>

O crime aconteceu no elevador do condomínio e a cena foi filmada. Os dois aparecem discutindo e quando a porta fecha, Igor começa a esmurrar a namorada. Foram pelo menos 60 socos. A vítima fica desacordada e com o rosto deformado e ensanguentado.>

Um funcionário do condomínio viu a cena pelas câmeras e chamou a Polícia Militar. Assim que o elevador chegou ao térreo, moradores ajudaram a deter o suspeito até que a PM o prendeu em flagrante. >

A investigação mostrou que os dois estavam fazendo um churrasco com amigos em uma área do condomínio, onde começaram a se desentender. A delegada Victória Lisboa, da Delegacia de Atendimento à Mulher, disse que o agressor ficou com ciúmes da namorada e exigiu ver o celular dela.>

"Eles estavam fazendo churrasco, estavam em um momento de confraternização com os amigos. Momento em que ele pediu para ver o celular dela. Ela mostrou o celular, falou que as mensagens não tinham nada demais, palavras dela. Momento em que ele ficou enciumado e queria conversar com ela", contou ela ao G1. >

O agressor chegou a jogar o celular na piscina. Depois, ele foi até o elevador e teria intenção de tirar as coisas da namorada de casa. Ela foi atrás, tentando conversar com ele. "Ele entra no elevador e pede para ela se retirar do elevador, e ela, justamente já temendo por qualquer conduta que ele poderia praticar contra ela, sabendo que no corredor não iriam pegar, não teriam imagens de câmeras para pegar o ato, ela permaneceu dentro do elevador no momento em que ele foi e a agrediu", acrescenta.>