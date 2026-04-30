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'A corda arrebentou': relato de namorada detalha queda de alpinista na Bahia

Vítima caiu durante segunda enfiada da via "Lisbela e o Prisioneiro"

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 09:13

Igor Andreoni Barbabella de Oliveira Crédito: Reprodução

O relato da namorada do alpinista Igor Andreoni Barbabella de Oliveira, de 40 anos, trouxe detalhes sobre o acidente que terminou com a morte do escalador no Morro da Ponta Aguda, em Itatim, no interior da Bahia. O caso aconteceu na terça-feira (28), durante uma escalada na via "Lisbela e o Prisioneiro", e foi presenciado pela própria companheira.

Em texto divulgado pela Associação de Escaladores de Itatim, a mulher afirma ainda tentar assimilar o que aconteceu. Segundo ela, o casal já havia identificado problemas logo no início da subida. Isso porque, no começo, um dos apoios de mão se soltou e uma pedra também caiu, indicando possível instabilidade na rocha.

Igor Andreoni Barbabella de Oliveira

Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
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Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução/Redes sociais
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
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Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução

Apesar disso, os dois decidiram continuar após consultarem o guia da via, que indicava qualidade do trecho seguinte. De acordo com o relato, Igor avançou para a segunda etapa, onde chegou a utilizar proteções fixas da rota e comentou que a rocha parecia mais consistente em alguns pontos.

Ele progredia em um trecho considerado de dificuldade moderada, em direção à próxima parada, quando ocorreu o acidente. A namorada afirma não saber exatamente o que provocou a queda. Ela levanta hipóteses como erro de trajeto, quebra de algum apoio ou até uma queda direta.

O momento foi marcado por um pedido de socorro. “Pega, pega”, teria gritado o alpinista antes de cair. Um dos pontos mais críticos do relato é a indicação de falha no sistema de segurança. Segundo a companheira, ela não chegou a sentir o impacto da queda no equipamento de segurança que operava. “A corda arrebentou”, afirmou.

Ainda conforme o texto, o equipamento utilizado era uma corda de 9,2 milímetros, com cerca de um ano e meio de uso leve, destinada a escaladas em parede.

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Tags:

Bahia Morte Alpinista Igor Andreoni Barbabella de Oliveira

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