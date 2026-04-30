TRAGÉDIA

'A corda arrebentou': relato de namorada detalha queda de alpinista na Bahia

Vítima caiu durante segunda enfiada da via "Lisbela e o Prisioneiro"

Wendel de Novais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 09:13

Igor Andreoni Barbabella de Oliveira Crédito: Reprodução

O relato da namorada do alpinista Igor Andreoni Barbabella de Oliveira, de 40 anos, trouxe detalhes sobre o acidente que terminou com a morte do escalador no Morro da Ponta Aguda, em Itatim, no interior da Bahia. O caso aconteceu na terça-feira (28), durante uma escalada na via "Lisbela e o Prisioneiro", e foi presenciado pela própria companheira.

Em texto divulgado pela Associação de Escaladores de Itatim, a mulher afirma ainda tentar assimilar o que aconteceu. Segundo ela, o casal já havia identificado problemas logo no início da subida. Isso porque, no começo, um dos apoios de mão se soltou e uma pedra também caiu, indicando possível instabilidade na rocha.

Igor Andreoni Barbabella de Oliveira 1 de 17

Apesar disso, os dois decidiram continuar após consultarem o guia da via, que indicava qualidade do trecho seguinte. De acordo com o relato, Igor avançou para a segunda etapa, onde chegou a utilizar proteções fixas da rota e comentou que a rocha parecia mais consistente em alguns pontos.

Ele progredia em um trecho considerado de dificuldade moderada, em direção à próxima parada, quando ocorreu o acidente. A namorada afirma não saber exatamente o que provocou a queda. Ela levanta hipóteses como erro de trajeto, quebra de algum apoio ou até uma queda direta.

O momento foi marcado por um pedido de socorro. “Pega, pega”, teria gritado o alpinista antes de cair. Um dos pontos mais críticos do relato é a indicação de falha no sistema de segurança. Segundo a companheira, ela não chegou a sentir o impacto da queda no equipamento de segurança que operava. “A corda arrebentou”, afirmou.