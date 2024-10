Desenvolvimento social

Acelen investe R$ 7 milhões em projetos socioambientais

Empresa de energia realiza mutirões de saúde, limpeza de mangue e praia, apoia restauração de recifes de corais e patrocina eventos culturais

Da Redação

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 10:25

Preservação ambiental é uma das frentes de atuação da empresa Crédito: Divulgação

A Acelen já investiu R$ 7 milhões em projetos socioambientais. As ações visam promover o desenvolvimento social das comunidades e a preservação ambiental. As prioridades foram definidas a partir de uma matriz de materialidade e um estudo situacional em conjunto com os Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs), principais canais de diálogo com as lideranças comunitárias. Um exemplo dessas iniciativas são os mutirões Saúde da Pele, organizados pela empresa em parceria com a Faculdade Zarns Salvador e o Grupo CAM, com o objetivo de promover o autocuidado e a prevenção de doenças de pele entre pescadores, marisqueiras e seus familiares.

O primeiro mutirão Saúde da Pele foi realizado em setembro, com consultas dermatológicas, exames, procedimentos médicos e distribuição de filtro solar e repelente. A meta é atender 450 pessoas de comunidades pesqueiras do entorno da Refinaria de Mataripe, como São Francisco do Conde, Madre de Deus, Candeias e as ilha de Maré, dos Frades e Bom Jesus dos Passos. Outro mutirão de saúde beneficiou cerca de 800 mulheres com consultas e exames ginecológicos preventivos, ultrassonografias e mamografias.

Segundo o João Raful, vice-presidente de Recursos Humanos da Acelen, “a iniciativa dos mutirões surgiu a partir da escuta ativa realizada durante o mutirão ginecológico em 2023, com o apoio dos CCCs, que são compostos por 83 conselheiros, representando 56 comunidades no entorno da Refinaria de Mataripe. Esses conselhos, criados para garantir um diálogo constante, têm sido fundamentais para a definição das prioridades sociais. Este ano de 2024, pescadores e seus familiares foram escolhidos como o público-alvo das nossas ações de ESG”, declarou.

Desde 2022, a Acelen apoia as Obras Sociais de Irmã Dulce (OSID) e renovou este ano o patrocínio de adoção ao Projeto Adote uma Turma, iniciativa que promove a educação e inclusão social de 940 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O projeto oferece suporte educacional, por meio de atividades complementares à escola regular, como oficinas, aulas de reforço escolar e atividades lúdicas, e atendimento médico, odontológico e psicossocial, assegurando o desenvolvimento integral desses jovens em aspectos cognitivos, sociais, emocionais e de saúde.

Os aportes para projetos dos programas Faz Cultura e Faz Atleta tiveram início em 2023, ano em que lançou o Portal Acelen Incentiva (https://www.acelen.com.br/incentiva). “A Acelen considera os aspectos ESG como valores-chave do negócio, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento sustentável, social e econômico do país. Temos mais de 3,5 milhões em projetos incentivados, como a FLICA, os projetos Recôncavo Instrumental e Fronteiras do Pensamento, que apoiamos pelo segundo ano consecutivo; e o documentário A Voz de Ruy, em homenagem ao centenário da morte de Ruy Barbosa”, informa Marcelo Lyra, vice-presidente de Comunicação, Relações Institucionais e ESG da Acelen.

No esporte, a parceria é com a nadadora baiana infanto-juvenil Luísa Sugimoto, 15 anos, que teve o patrocínio renovado através do Faz Atleta este ano. Luísa participou de uma seletiva com várias atletas do Brasil e foi convocada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) para integrar a seleção Brasileira de Águas Aberta. Na Bahia somente Luísa e mais uma atleta foram convocadas. Neste ano de 2024, a atleta conquistou 25 medalhas e 5 troféus em diversas competições no Brasil em piscinas e mar aberto.

Ações de preservação ambiental

Os mutirões de limpezas de manguezais em São Franciso do Conde e da Praia de Madre de Deus em parceria com a Solos Economia Circular são exemplos do cuidado da Acelen com o meio ambiente. A empresa apoia o Projeto Recife das Piraúnas - Movimento Replantio e de Educação Ambiental, que promove educação socioambiental e sensibiliza alunos de escolas municipais de Caípe de Baixo e a comunidade sobre a importância da preservação e recuperação da vegetação desses ecossistemas.

Com a Pro-Mar e a Startup Carbono 14, a Acelen patrocina o Projeto Corais da Baía. O projeto tem como principal objetivo impulsionar o desenvolvimento sustentável das comunidades pesqueiras de Ilha de Maré e Madre de Deus, através da restauração dos recifes de corais e do controle de espécies invasoras, como o coral sol (Tubastraea spp.), na Baía de Todos os Santos.

O Corais da Baía capacita 10 jovens das comunidades, oferecendo treinamento em empreendedorismo sustentável e transferência de tecnologia social inovadora. A técnica utilizada envolve a restauração de corais nativos a partir de substratos feitos do esqueleto calcário do coral sol, transformando um problema ambiental em uma solução regenerativa.