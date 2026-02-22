BAHIA

Acidente envolvendo 13 veículos deixa seis pessoas feridas na BR 324; trecho foi interditado

Acidente ocorreu na altura do km 607, sentido Feira de Santana, às 13h23

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 15:53

Acidente envolvendo 13 veículos deixa seis pessoas feridas na BR 324; trecho foi interditado Crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo 13 veículos deixou uma pessoa gravemente ferida e outras cinco em menor gravidade e levou a interdição total de um trecho na BR 324, na altura do município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na tarde deste domingo (22). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na altura do km 607, sentido Feira de Santana, às 13h23.