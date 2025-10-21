Acesse sua conta
Adab intensifica fiscalização para impedir aglomeração de animais em parques de vaquejada da Bahia

Órgão diz que medida é importante para manter status sanitário da Bahia como Zona Livre de Febre Aftosa

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:57

Fiscalização em parques de vaquejada da Bahia é intensificada para impedir aglomeração de animais
Fiscalização em parques de vaquejada da Bahia é intensificada para impedir aglomeração de animais Crédito: Divulgação

A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), órgão responsável pela vigilância e defesa sanitária animal, intensificou as ações de fiscalização no Território Semiárido Nordeste II para coibir a realização de eventos com aglomeração de animais sem a devida comunicação e autorização prévia do Serviço Oficial. Estão sendo vistoriadas exposições, mostras, feiras, vaquejadas, além de leilões, rodeios e outras aglomerações de animais.

A operação é com base na legislação federal e estadual, que estabelece as diretrizes e obrigações para a realização de eventos pecuários e o trânsito de animais. A não comunicação e a falta de cadastro prévio configuram infração grave, impedindo a análise de risco e a inspeção sanitária do local, expondo o rebanho baiano a riscos iminentes.

Segundo o diretor de Defesa Animal da Adab, Carlos Augusto Chaves, a atuação da ADAB é importante para a manutenção do status sanitário da Bahia como Zona Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação. “A manutenção desse status é fundamental para a economia e o agronegócio baiano e depende diretamente do estrito cumprimento das normas sanitárias em todas as atividades que envolvam a concentração e o trânsito de animais”. Ele ainda ressalta que o descumprimento das normas relativas à aglomeração e trânsito de animais representa uma ameaça direta à saúde pública e à economia do Estado.

O Semiárido Nordeste II é uma área de intensa atividade pecuária. Em eventos com aglomerações de animais, a Adab tem atuado na inspeção dos locais, conferência de documentação dos eventos (cadastro, responsável técnico, plano de biosseguridade) e dos animais (GTA, exames e vacinas exigidas).

