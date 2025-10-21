CENTRO ESPÍRITA

Mansão do Caminho é declarada utilidade pública pela Assembleia Legislativa; veja o que muda

A instituição mantém escolas, creches, oficinas profissionalizantes, unidades de saúde e projetos culturais e ambientais

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 18:00

Mansão do Caminho Crédito: Reprodução

A Assembleia Legislativa da Bahia declarou de utilidade pública o Centro Espírita Caminho da Redenção, mais conhecido como Mansão do Caminho. A instituição foi fundada em Salvador em 1947 pelo médium Divaldo Pereira Franco, falecido recentemente aos 97 anos. O ato foi publicado no Diário Oficial do Legislativo desta terça (21). A lei foi aprovada na semana passada e permite que a entidade possa firmar convênios e receber recursos públicos estaduais para ampliar suas atividades assistenciais e educacionais

Localizada no bairro de Pau da Lima, a Mansão do Caminho é uma das maiores obras sociais do Brasil, oferecendo atendimento gratuito a milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade. A instituição mantém escolas, creches, oficinas profissionalizantes, unidades de saúde e projetos culturais e ambientais. O complexo abriga cerca de 50 prédios, que acolhem diariamente mais de 3 mil pessoas.

Na justificativa do projeto, o deputado Adolfo Menezes, (PSD), destacou o legado de Divaldo Franco e o papel da instituição na promoção da solidariedade e do amor ao próximo. “A Mansão do Caminho segue os passos de Jesus em ações doutrinárias, educacionais, culturais e de benemerência social, mantendo-se fiel às veredas abertas por Allan Kardec e às diretrizes de Francisco de Assis e Joanna de Ângelis”.