DIREITO

Advogados baianos definem lista para vaga de desembargador no TRT-5

Eleição on-line contou com mais de 13 mil votantes

Carol Neves

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10:32

Lista foi definida em votação on-line Crédito: Angelino de Jesus/OAB-BA

A advocacia baiana elegeu os seis nomes que compõem a lista sêxtupla para a vaga de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, reservada pelo Quinto Constitucional. Foram escolhidos Christiane Gurgel, Victor Gurgel, Paloma Peruna, Mirela Possídio, Roberto Oliveira e Marcos Flávio Rhem.

A votação, realizada exclusivamente pela internet nesta quinta-feira (09), contou com a participação de 13.076 advogados e advogadas, entre 38.709 aptos a votar. Cada eleitor pôde selecionar até seis candidatos entre os 11 participantes do pleito, que esteve disponível das 9h às 17h e permitiu a participação de profissionais da capital e do interior.

Pela segunda vez, a consulta seguiu regras de paridade de gênero e cotas raciais, conforme uma resolução de 2024 que atualizou normas anteriores sobre a formação da lista para o Quinto Constitucional.

A lista sêxtupla será homologada pelo Conselho Pleno da OAB-BA nesta sexta-feira (10) e, em seguida, enviada ao TRT5. O tribunal então elaborará uma lista tríplice, que será encaminhada ao presidente da República, responsável pela nomeação do novo desembargador ou desembargadora.