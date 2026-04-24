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Apostas baianas faturam R$ 230 mil na Mega-Sena 2999

Sorteio foi realizado nesta quinta-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de abril de 2026 às 05:00

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Cinco apostas feitas na Bahia foram premiadas no concurso nº 2.999 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal. Os apostadores baianos, no entanto, acertaram cinco das seis dezenas sorteadas. O prêmio principal, de R$ 69 milhões, foi sorteado na noite desta quinta-feira (23).

Um dos bilhetes foi registrado na cidade de Alcobaça, no extremo sul da Bahia, na lotérica Sorte Grande Loterias, com prêmio de R$ 28.755,27. Um bolão foi feito por um morador de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, na lotérica Pé Quente, e levou R$ 57.510,32.

Veja a lista de baianos que levaram prêmio na Mega-sena 2999

Mega Sena por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Veja lista de ganhadores por Reprodução
Mega-Sena por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Mega Sena por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A terceira aposta foi registrada no município de Cardeal da Silva, no nordeste baiano, por meio dos canais eletrônicos da Caixa, com prêmio de R$ 28.755,27. Da lotérica 13 da Sorte, em Senhor do Bonfim, no centro-norte do estado, saiu o maior prêmio baiano no sorteio: R$ 86.265,81.

Uma aposta de Salvador também foi premiada, registrada pelos canais eletrônicos da Caixa, no valor de R$ 28.755,27.

Ao todo, as apostas faturaram R$ 230.041,94.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
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Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Os números sorteados foram: 09-24-26-38-45-58.. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece neste sábado (25), com prêmio estimado em R$ 100 milhões.

Leia mais

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Como jogar?

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Loteria Prêmio Mega-sena

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