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Apostas baianas faturam R$ 230 mil na Mega-Sena 2999

Sorteio foi realizado nesta quinta-feira (23)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de abril de 2026 às 05:00

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Cinco apostas feitas na Bahia foram premiadas no concurso nº 2.999 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal. Os apostadores baianos, no entanto, acertaram cinco das seis dezenas sorteadas. O prêmio principal, de R$ 69 milhões, foi sorteado na noite desta quinta-feira (23).



Um dos bilhetes foi registrado na cidade de Alcobaça, no extremo sul da Bahia, na lotérica Sorte Grande Loterias, com prêmio de R$ 28.755,27. Um bolão foi feito por um morador de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, na lotérica Pé Quente, e levou R$ 57.510,32.

Veja a lista de baianos que levaram prêmio na Mega-sena 2999 1 de 3

A terceira aposta foi registrada no município de Cardeal da Silva, no nordeste baiano, por meio dos canais eletrônicos da Caixa, com prêmio de R$ 28.755,27. Da lotérica 13 da Sorte, em Senhor do Bonfim, no centro-norte do estado, saiu o maior prêmio baiano no sorteio: R$ 86.265,81.

Uma aposta de Salvador também foi premiada, registrada pelos canais eletrônicos da Caixa, no valor de R$ 28.755,27.

Ao todo, as apostas faturaram R$ 230.041,94.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Os números sorteados foram: 09-24-26-38-45-58.. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece neste sábado (25), com prêmio estimado em R$ 100 milhões.

Como jogar?

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago