COBIÇADA

Bahia tem quatro cidades na lista dos destinos mais procurados para hospedagem no Brasil

Estado é o mais citado da lista

Larissa Almeida

Publicado em 29 de julho de 2025 às 13:04

Praia do Forte é um dos destinos mais procurados para hospedagem no segundo semestre de 2025 Crédito: Divulgação/Turisforte

A Bahia tem quatro cidades na lista dos destinos mais procurados no Brasil para hospedagem no segundo semestre deste ano, de acordo com a Decolar. A empresa, que é líder em tecnologia de viagens da América Latina, já registrou um crescimento de 10% na procura por estadias nacionais. >

"Observamos que os clientes continuam optando por viagens curtas e mais frequentes ao longo do ano, principalmente devido aos modelos de trabalho, que permitem maior flexibilidade", afirma Daniela Araujo, diretora de Produtos em Destino da Decolar.>

Os destinos baianos mais cobiçados são Porto Seguro (4°), Salvador (13°), Ilhéus (14°) e Praia do Forte (20°). As cidades do estado baiano são as mais mencionadas do Nordeste – região que lidera a lista, com 11 menções, incluindo cidades de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe e Paraíba.>

No primeiro lugar, está Gramado, na Serra Gaúcha; Porto de Galinhas, em Pernambuco, aparece na segunda posição; Rio de Janeiro, dono do maior cartão postal do Brasil, fecha o ranking dos três lugares com maior procura.>

Segundo Daniela Araujo, requisitos específicos, como possuir bom wi-fi, aceitar pets, área de lazer e portaria 24h são os que mais atraem os viajantes na hora de escolher uma hospedagem.>

"A escolha do tipo de hospedagem também tem se diversificado para além dos hotéis. Pessoas que viajam em famílias, por exemplo, podem optar por casas ou residências por temporada que consigam acomodar todos juntos", diz a diretora de Produtos em Destino da Decolar.>

Veja lista completa:

1º Gramado (RS)>

2º Porto de Galinhas (PE)>

3º Rio de Janeiro (RJ)>

4º Porto Seguro (BA)>

5º Maceió (AL)>

6º Natal (RN)>

7º São Paulo (SP)>

8º Fortaleza (CE)>

9º Campos do Jordão (SP)>

10º Foz do Iguaçu (PR)>

11º Maragogi (AL)>

12º João Pessoa (PB)>

13º Salvador (BA)>

14º Ilhéus (BA)>

15º Florianópolis (SC)>

16º Aracaju (SE)>

17º Caldas Novas (GO)>

18º Olímpia (SP)>

19º Poços de Caldas (MG)>