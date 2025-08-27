Baiana de Acarajé pode virar Patrimônio Imaterial de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:31
Durante a VI Jornada do Patrimônio Cultural, a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares (Abam) recebeu a notificação da abertura do processo para que o ofício de Baiana de Acarajé seja reconhecido como Patrimônio Imaterial de Salvador. O evento teve início nesta quarta-feira (27) e segue até a próxima sexta-feira (29), de forma gratuita, no Centro Histórico de Salvador.
Para a presidente da Abam, Rita Santos, reconhecer o trabalho que atravessa gerações é uma forma de manter vivo o legado do grupo, que já é um símbolo da Bahia e já é um pilar da cultura baiana há mais de 300 anos. “Salvador tem a cara das baianas e as baianas têm a cara de Salvador. Por isso que esse reconhecimento é de grande importância para a cidade", declarou a representante.
De acordo com a Abam, só em Salvador, existem mais de 4 mil baianas e baianos de acarajé em atuação. "Eu espero que a cidade valorize ainda mais o ofício das baianas a partir do momento em que a gente receber esse título”, destacou Rita.
Esta é a primeira etapa até que o reconhecimento do ofício seja concretizado por meio da Lei 8.550/2014. A notificação foi concedida pela Fundação Gregório de Mattos (FGM).
Durante os três dias, o evento celebra a cultura da capital baiana sob o tema 'Centro Histórico de Salvador – Quatro décadas como Patrimônio Mundial', com palestras, vivências, oficinas e atividades artísticas. Confira abaixo a programação dos próximos dias:
Quinta-feira (28) – Vale do Dendê
Sexta-feira (29) – Muncab