Baiana de Acarajé pode virar Patrimônio Imaterial de Salvador

Abam recebeu a notificação de abertura do processo para reconhecimento do ofício

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:31

Baiana de acarajé em Salvador
Baiana de acarajé em Salvador Crédito: Fernando Barbosa/ Ascom Ipac

Durante a VI Jornada do Patrimônio Cultural, a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares (Abam) recebeu a notificação da abertura do processo para que o ofício de Baiana de Acarajé seja reconhecido como Patrimônio Imaterial de Salvador. O evento teve início nesta quarta-feira (27) e segue até a próxima sexta-feira (29), de forma gratuita, no Centro Histórico de Salvador. 

Para a presidente da Abam, Rita Santos, reconhecer o trabalho que atravessa gerações é uma forma de manter vivo o legado do grupo, que já é um símbolo da Bahia e já é um pilar da cultura baiana há mais de 300 anos. “Salvador tem a cara das baianas e as baianas têm a cara de Salvador. Por isso que esse reconhecimento é de grande importância para a cidade", declarou a representante.

De acordo com a Abam, só em Salvador, existem mais de 4 mil baianas e baianos de acarajé em atuação. "Eu espero que a cidade valorize ainda mais o ofício das baianas a partir do momento em que a gente receber esse título”, destacou Rita.

Esta é a primeira etapa até que o reconhecimento do ofício seja concretizado por meio da Lei 8.550/2014. A notificação foi concedida pela Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Durante os três dias, o evento celebra a cultura da capital baiana sob o tema 'Centro Histórico de Salvador – Quatro décadas como Patrimônio Mundial', com palestras, vivências, oficinas e atividades artísticas. Confira abaixo a programação dos próximos dias:

Quinta-feira (28) – Vale do Dendê

  • 9h30 às 10h: Recepção
  • 10h às 12h30: Mesa 2: Presenças e resistências no Centro Histórico de Salvador: desafios socioculturais
  • Palestrantes: Zenilde de Jesus Silva, Cláudia Vaz e Francisca de Paula
  • Mediação: Roberta Ventura
  • 12h30 às 14h: Intervalo do almoço
  • 14h às 17h: Vivência Circuito #Reconectar Centro Histórico (Cruzeiro de São Francisco – Estátua Castro Alves) + Bate-papo sobre o Reconectar e os monumentos da cidade no Café-Teatro Nilda Spencer (Quarteirão das Artes)
  • Mediação: Prof. Ubiraci Santos (Bira)

Sexta-feira (29) – Muncab

  • 9h30 às 10h: Recepção
  • 10h às 12h30: Mesa 3: Preservação do patrimônio material no Centro Histórico de Salvador: potencialidades e desafios
  • Palestrantes: Tânia Scofield Almeida e Nivaldo Andrade
  • Mediação: Rafael Dantas
  • 12h30 às 14h: Intervalo do almoço
  • 14h às 16h: Mesa 4: Entre memórias e um futuro presente: ressignificando o patrimônio do Centro Histórico de Salvador
  • Palestrante: Andrea Velame
  • Mediação: Jamile Coelho
  • 16h às 17h: Visita guiada ao Muncab | Mediação: Jamile Coelho
  • 17h às 18h: Homenagem a Clarindo Silva + Encerramento com atividade artístico-cultural

