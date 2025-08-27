CULTURA

Baiana de Acarajé pode virar Patrimônio Imaterial de Salvador

Abam recebeu a notificação de abertura do processo para reconhecimento do ofício

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:31

Baiana de acarajé em Salvador Crédito: Fernando Barbosa/ Ascom Ipac

Durante a VI Jornada do Patrimônio Cultural, a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares (Abam) recebeu a notificação da abertura do processo para que o ofício de Baiana de Acarajé seja reconhecido como Patrimônio Imaterial de Salvador. O evento teve início nesta quarta-feira (27) e segue até a próxima sexta-feira (29), de forma gratuita, no Centro Histórico de Salvador.



Para a presidente da Abam, Rita Santos, reconhecer o trabalho que atravessa gerações é uma forma de manter vivo o legado do grupo, que já é um símbolo da Bahia e já é um pilar da cultura baiana há mais de 300 anos. “Salvador tem a cara das baianas e as baianas têm a cara de Salvador. Por isso que esse reconhecimento é de grande importância para a cidade", declarou a representante.

De acordo com a Abam, só em Salvador, existem mais de 4 mil baianas e baianos de acarajé em atuação. "Eu espero que a cidade valorize ainda mais o ofício das baianas a partir do momento em que a gente receber esse título”, destacou Rita.

Esta é a primeira etapa até que o reconhecimento do ofício seja concretizado por meio da Lei 8.550/2014. A notificação foi concedida pela Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Durante os três dias, o evento celebra a cultura da capital baiana sob o tema 'Centro Histórico de Salvador – Quatro décadas como Patrimônio Mundial', com palestras, vivências, oficinas e atividades artísticas. Confira abaixo a programação dos próximos dias:

Quinta-feira (28) – Vale do Dendê

9h30 às 10h: Recepção

10h às 12h30: Mesa 2: Presenças e resistências no Centro Histórico de Salvador: desafios socioculturais



Palestrantes: Zenilde de Jesus Silva, Cláudia Vaz e Francisca de Paula



Mediação: Roberta Ventura



12h30 às 14h: Intervalo do almoço



14h às 17h: Vivência Circuito #Reconectar Centro Histórico (Cruzeiro de São Francisco – Estátua Castro Alves) + Bate-papo sobre o Reconectar e os monumentos da cidade no Café-Teatro Nilda Spencer (Quarteirão das Artes)



Mediação: Prof. Ubiraci Santos (Bira)



Sexta-feira (29) – Muncab