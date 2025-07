DO OLODUM PARA A PRESIDÊNCIA

Baiana passa a integrar Conselho da Presidência da República; saiba mais

O CDESS é um órgão de assessoria direta ao Presidente da República e atua na formulação de políticas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento econômico, social e sustentável do país

A diretora da Escola Olodum, Linda Rosa Rodrigues, 31 anos, foi indicada para integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) da Presidência da República, conhecido como Conselhão, no Brasil. O anúncio foi recebido com alegria pela equipe da escola e pela comunidade, que reconhecem o compromisso de Linda Rosa com a educação, a cultura e a inclusão social. O CDESS é um órgão de assessoria direta ao Presidente da República e atua na formulação de políticas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento econômico, social e sustentável do país. Linda é filha de João Jorge Rodrigues, fundador do Olodum e presidente da Fundação Palmares. >