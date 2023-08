Bruno Reis é apontado entre os 10 prefeitos de capitais favoritos à reeleição

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), é apontado entre os 10 prefeitos de capitais favoritos à reeleição na disputa de 2024, de acordo com publicação da revista Veja, nesta sexta-feira (11). A matéria aponta que os dez gestores largaram na frente nas sondagens de intenções de voto.



A revista destaca que a taxa de aprovação de Bruno chega a 68%, segundo pesquisa realizada em julho pelo Instituto Paraná, além do fato de o prefeito ter recebido a maior votação proporcional do país entre os gestores municipais eleitos em 2020 (64,2%).