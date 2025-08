ACIDENTE

Cantor baiano que se envolveu em acidente de moto passa por cirurgia no fêmur

Artista segue entubado e em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE)

Gravemente ferido após um acidente de trânsito na noite da segunda-feira (4) , o cantor baiano MC 7Kssio passou por um cirurgia no fêmur na tarde desta terça (5) e deve ser encaminhado para uma UTI em breve. O artista segue em estado grave e está entubado no Hospital Geral do Estado (HGE). >

Cássio Aurélio, mais conhecido como 7Kssio, é natural de Salvador e acumula 322 mil seguidores nas redes sociais. Ele é dono do hit "Senta na 9", viral no Carnaval de 2022>

Motoristas que estavam no local ajudaram no socorro, mas não há detalhes do estado de saúde do outro condutor. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o artista gritando de dor e com ferimentos nas pernas. Ele foi socorrido e está hospitalizado no HGE.>