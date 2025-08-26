Acesse sua conta
Chinês é preso com mais de 60 toneladas de quartzo em garimpo ilegal na Bahia

Durante a ação policial também foram encontrados maquinário e explosivos de uso restrito

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:58

Polícia desarticulou esquema de garimpo ilegal em Oliveira dos Brejinhos
Polícia desarticulou esquema de garimpo ilegal em Oliveira dos Brejinhos Crédito: Divulgação/Cippa Lençóis

Um homem de nacionalidade chinesa foi preso em flagrante na cidade de Oliveira dos Brejinhos, no Centro-Sul da Bahia. Ele foi encontrado durante uma investigação de extração ilegal de minério. Foram encontrados explosivos de uso restrito, máquinas e mais de 60 toneladas de quartzo.

O homem foi preso na tarde de segunda-feira (25), por policiais militares da Cippa Lençóis, no Povoado Urucu. A operação foi iniciada após denúncia anônima sobre um garimpo clandestino que funcionava há cerca de dois meses sem qualquer tipo de autorização legal.

Polícia desarticulou esquema de garimpo ilegal em Oliveira dos Brejinhos

Segundo informações da polícia, o homem está em situação irregular de imigração e foi identificado como responsável pela atividade de garimpo. Ele foi conduzido para a Delegacia Territorial de Oliveira dos Brejinhos.

No local, a foram encontrado aproximadamente 60 toneladas de quartzo, distribuídas entre carga já transportada e material estocado. Também foram apreendidos três sacos com 25 kg de Explosivo de demolição tipo B (ANFO), três emulsões explosivas encartuchadas, um carretel de 200 metros de cordel detonante, 39 espoletas, além de duas retroescavadeiras, uma pá carregadeira, compressores industriais e um caminhão caçamba carregado.

O material explosivo foi recolhido pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

