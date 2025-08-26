OLIVEIRA DOS BREJINHHOS

Chinês é preso com mais de 60 toneladas de quartzo em garimpo ilegal na Bahia

Durante a ação policial também foram encontrados maquinário e explosivos de uso restrito

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:58

Polícia desarticulou esquema de garimpo ilegal em Oliveira dos Brejinhos Crédito: Divulgação/Cippa Lençóis

Um homem de nacionalidade chinesa foi preso em flagrante na cidade de Oliveira dos Brejinhos, no Centro-Sul da Bahia. Ele foi encontrado durante uma investigação de extração ilegal de minério. Foram encontrados explosivos de uso restrito, máquinas e mais de 60 toneladas de quartzo.

O homem foi preso na tarde de segunda-feira (25), por policiais militares da Cippa Lençóis, no Povoado Urucu. A operação foi iniciada após denúncia anônima sobre um garimpo clandestino que funcionava há cerca de dois meses sem qualquer tipo de autorização legal.

Segundo informações da polícia, o homem está em situação irregular de imigração e foi identificado como responsável pela atividade de garimpo. Ele foi conduzido para a Delegacia Territorial de Oliveira dos Brejinhos.

No local, a foram encontrado aproximadamente 60 toneladas de quartzo, distribuídas entre carga já transportada e material estocado. Também foram apreendidos três sacos com 25 kg de Explosivo de demolição tipo B (ANFO), três emulsões explosivas encartuchadas, um carretel de 200 metros de cordel detonante, 39 espoletas, além de duas retroescavadeiras, uma pá carregadeira, compressores industriais e um caminhão caçamba carregado.