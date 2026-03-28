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Cinco jovens morrem após colisão frontal entre dois carros no interior da Bahia

Acidente aconteceu na BR-324, na zona rural de Nova Fátima

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 12:18

Vítimas foram identificadas como Anderson Ricardo da Silva Soares, Ismael Pereira dos Santos, Jeovanny Silva Marinho Lucena, Rafael de Carvalho dos Santos e Samuel Ramos Carneiro Bisneto
Vítimas foram identificadas como Anderson Ricardo da Silva Soares, Ismael Pereira dos Santos, Jeovanny Silva Marinho Lucena, Rafael de Carvalho dos Santos e Samuel Ramos Carneiro Bisneto Crédito: Reprodução

Cinco jovens morreram após dois carros baterem de frente na BR-324, na zona rural de Nova Fátima, município localizado a cerca de 200 km de Salvador. O acidente aconteceu na sexta-feira (27), no km 398 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu um Fiat Toro e um Volkswagen Gol. Com o impacto, as cinco vítimas morreram ainda no local.

Entre os mortos, segundo a Polícia Civil, estão Anderson Ricardo da Silva Soares, de 28 anos, e Samuel Ramos Carneiro Bisneto, de 18. As outras três vítimas foram identificadas como Ismael Pereira dos Santos, de 25 anos, Jeovanny Silva Marinho Lucena e Rafael de Carvalho dos Santos, de acordo com a Prefeitura de Nova Fátima.

O motorista do Fiat Toro, Gleidson Azevedo, que é vereador de Juazeiro, sofreu ferimentos leves e foi socorrido para uma unidade de saúde. Ele voltava de um evento em Salvador e estava acompanhado do pai, que também se feriu, mas já recebeu alta hospitalar. A informação é do site G1.

O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia e encaminhar os corpos ao Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a Prefeitura de Nova Fátima lamentou as mortes e se solidarizou com familiares e amigos das vítimas. O município decretou luto oficial de três dias.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Territorial de Riachão do Jacuípe.

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