Jovem baleada na cabeça após discussão morre na Bahia; companheiro é suspeito e está foragido

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Giuliana Mancini
Publicado em 28 de março de 2026 às 11:29
A jovem que foi baleada na cabeça após uma discussão na zona rural de Cansanção, no norte da Bahia, morreu na sexta-feira (2), morreu nesta sexta-feira (27). Ela estava internada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, desde a segunda-feira (23), mas não resistiu aos ferimentos.
A vítima foi identificada como Jailaine de Jesus da Silva, de 21 anos. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o companheiro dela, de 28 anos, que é considerado foragido da Justiça.
O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (23), na casa onde o casal morava. De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para verificar uma ocorrência na Rua Antônio Serapião da Silva e encontraram a jovem ferida.
Após o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestar os primeiros socorros, Jailaine foi socorrida e levada inicialmente para uma unidade de saúde do município. Mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida posteriormente para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, onde morreu.
Com a morte da vítima, o caso, que inicialmente era tratado como tentativa de feminicídio, passa a ser investigado como feminicídio consumado. As buscas pelo suspeito seguem sendo realizadas pela Delegacia Territorial de Cansanção, que tenta esclarecer todas as circunstâncias do crime.