FEMINICÍDIO

Jovem baleada na cabeça após discussão morre na Bahia; companheiro é suspeito e está foragido

Vítima de 21 anos não resistiu após dias internada, e caso passa a ser investigado como feminicídio

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 11:29

Jailaine de Jesus da Silva Crédito: Reprodução

A jovem que foi baleada na cabeça após uma discussão na zona rural de Cansanção, no norte da Bahia, morreu na sexta-feira (2), morreu nesta sexta-feira (27). Ela estava internada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, desde a segunda-feira (23), mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima foi identificada como Jailaine de Jesus da Silva, de 21 anos. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o companheiro dela, de 28 anos, que é considerado foragido da Justiça.

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (23), na casa onde o casal morava. De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para verificar uma ocorrência na Rua Antônio Serapião da Silva e encontraram a jovem ferida.

Após o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestar os primeiros socorros, Jailaine foi socorrida e levada inicialmente para uma unidade de saúde do município. Mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida posteriormente para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, onde morreu.