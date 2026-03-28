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TEDx Praia do Forte anuncia João Corte-Real como novo speaker

Evento inclui executivo no line-up e reagenda plantio de árvores para o dia 18 de abril

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 10:46

João Corte-Real
João Corte-Real Crédito: Divulgação

O TEDx Praia do Forte anunciou a inclusão de mais um nome em sua programação: João Corte-Real. O executivo tem mais de 25 anos de atuação na hotelaria de luxo, com trajetória construída entre diferentes culturas, países e experiências no setor. Diretor-geral do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, ele será o 12º speaker da edição deste ano.

No palco, João levará uma reflexão alinhada ao tema "O Futuro é Ancestral — ideias humanas para um mundo em transformação": e se o turismo deixasse de ser apenas destino e passasse a ser consciência? A partir de sua vivência, ele irá propor um novo olhar sobre o turismo. A ideia é provocar o público a repensar a forma como nos conectamos com os lugares além do destino, considerando a experiência como um ato de consciência, equilibrando vivência, impacto e responsabilidade.

Com a confirmação, o evento, que é organizado por Ricardo Koanuka, amplia o grupo de speakers, que reúne lideranças, artistas e especialistas de diferentes áreas, em uma proposta que conecta cultura, ancestralidade, comunicação, inovação e liderança.

TEDx Praia do Forte anuncia João Corte-Real no line-up

João Corte-Real e Ricardo Koanuka por Divulgação
João Corte-Real e Ricardo Koanuka por Divulgação
João Corte-Real por Divulgação
João Corte-Real e Ricardo Koanuka por Divulgação
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João Corte-Real e Ricardo Koanuka por Divulgação

A terceira edição do TEDx Praia do Forte está marcada para o dia 25 de abril de 2026, no Tivoli Eco Resort Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia. A expectativa é reunir cerca de 150 participantes, entre empresários, gestores, profissionais criativos, empreendedores, acadêmicos e representantes da sociedade civil.

A programação será dividida em dois blocos de palestras, com espaços dedicados à interação e ao networking, mantendo a proposta de estimular conexões e reflexões capazes de gerar impacto na sociedade.

Antes do evento principal, a organização também promove uma ação de sustentabilidade com o plantio de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, na entrada da Vila de Praia do Forte. A atividade, inicialmente prevista para o dia 4 de abril, foi reagendada e acontecerá no dia 18 de abril.

Tags:

Praia do Forte João Corte-real Tedx Praia do Forte

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