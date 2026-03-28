LUTO

Sargento da PM morre após sofrer grave acidente de carro na Bahia

Policial foi arremessado do veículo e não resistiu; vítima foi identificada como Alessander Nascimento dos Santos, de 45 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 08:42

Sargento da PM morreu após sofrer acidente de carro na Bahia Crédito: Reprodução

Um sargento da Polícia Militar da Bahia morreu após sofrer um grave acidente de carro na sexta-feira (27), na BA-535, conhecida como Via Parafuso, no trecho de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

A vítima foi identificada como Alessander Nascimento dos Santos, de 45 anos. Ele era lotado na 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Lauro de Freitas.

O policial foi arremessado para fora do veículo com o impacto da colisão. Equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas ele não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas. Natural de Alagoinhas, Alessander tinha 23 anos de atuação na corporação, era casado e deixa um filho.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia lamentou a morte do sargento. "Neste momento de imensa dor, a corporação se solidariza com seus familiares, amigos e irmãos de farda, rogando a Deus que conceda conforto e força para enfrentar esta irreparável perda", diz o comunicado.

"O Sgt PM Alessander dedicou sua vida ao serviço policial militar com coragem, honra e elevado senso de dever, sendo exemplo de compromisso com a proteção da sociedade baiana. Sua trajetória foi marcada pela lealdade à missão e pelo respeito aos valores institucionais, deixando um legado que permanecerá vivo na memória de todos que com ele conviveram", finaliza.