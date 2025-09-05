Comerciante é preso em flagrante com placas solares furtadas na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 13:16
Um comerciante do setor de energia renovável foi preso em flagrante na quinta-feira (4), em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano, suspeito de receptar 16 placas solares furtadas em Barreiras. O material foi localizado em um imóvel no bairro Barreirinhas.
Segundo a Polícia Civil, o autor do furto foi localizado e confessou o crime, contando ter repassado os equipamentos ao comerciante. Localizado pelas equipes, o negociante confirmou a compra e indicou onde as placas estavam guardadas.
A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre a 1ª e 2ª Delegacias Territoriais de Barreiras, a Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Oeste) e a Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães.
O suspeito passou por exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e segue à disposição da Justiça. O material deve ser devolvido ao proprietário.