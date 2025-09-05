VEJA A PROGRAMAÇÃO

Viver Salvador: Jau realiza show gratuito em Salvador nesta sexta-feira (5)

Centro Histórico recebe ações de programa Viver Salvador neste final de semana

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 13:41

Jau se apresenta em Salvador Crédito: Divulgação

A Praça Municipal de Salvador, no Centro Histórico, recebe shows de Jau e do Balé Folclórico da Bahia, nesta sexta-feira (5), a partir das 17h30. Os shows marcam o lançamento da nova edição do programa Viver Salvador, iniciativa da Prefeitura que promove atividades de cultura e lazer na capital.

O Balé Folclórico da Bahia realiza um cortejo pela Rua Chile e, em seguida, se apresenta no Palco Duomo, instalado no Pelourinho. O cantor Jau se apresenta na sequência, às 20h30, celebrando a abertura da programação, que vai até o dia 9 de novembro. A programação conta ainda apresentação de DJ Belle.

O Viver Salvador é uma iniciativa promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) de Salvador. A primeira edição, ocorrida no dia 17 de agosto, ocupou o bairro do Comércio, entre o Mercado Modelo e o Doca 1. Dessa vez, a Rua Chile será palco de atividades gratuitas, com programação que reúne arte, música, gastronomia, design, oficinas, feiras, entre outras.

Além da rua mais antiga do Brasil, a nova edição do Viver Salvador ocupará a Praça Municipal e áreas adjacentes com intervenções urbanas e estruturas cenográficas. "Essa é uma iniciativa que reforça nosso compromisso em aproximar a arte das pessoas e em incentivar que cada soteropolitano viva, de fato, o dia a dia da cidade", celebra a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos.

Entre os destaques do projeto estão: túnel cenográfico, instalações instagramáveis como a Casa Submersa (espaço infantil interativo), esculturas e painel de street art na Rua das Vassouras.

A cada semana, o Viver Salvador terá uma temática diferente. 'Primavera e Bem-estar', 'Design e Artesanato', 'Outubro Rosa', 'Dia das Crianças', 'Consciência Negra' e 'Memórias Afetivas de Salvador' estarão entre os temas abordados. Entre as atividades, o público poderá participar de feiras de artesanato e antiguidades, oficinas criativas, aulas de yoga, apresentações musicais, sessões de cinema ao ar livre, contação de histórias, rodas de conversa e oficinas infantis.

Confira a programação completa deste final de semana

Sexta - 05/09

18h às 19h - Dj Belle

19h às 20h - Cortejo do Balé Folclórico

20h às 20:30h - Dj Belle

20:30h às 22h - Jau

Sábado - 06/09

18h às 19h - Dj Ian Fragas

19h às 20h - Jazz com Jazz na Avenida

20h às 20:30h - Dj Ian Fragas

20:30h às 22h - Miss Suéter

Domingo - 07/09

17h às 20h - DJ Leo Mello