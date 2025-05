MAUS-TRATOS

Cuidadora é presa por agredir e torturar idosa de 78 anos na Bahia; veja vídeo

Incapaz de se comunicar verbalmente, vítima utilizou gestos para alertar os familiares

A cuidadora flagrada agredindo uma idosa de 78 anos dentro da casa da vítima, no bairro de Santa Luiza, em Barreiras, no oeste da Bahia, foi presa no domingo (26) por tortura. >