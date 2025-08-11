Acesse sua conta
Dentista morre dentro do próprio consultório no interior da Bahia

Segundo a polícia, não há indícios de crime no caso

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:59

Dentista morre dentro do próprio consultório no interior da Bahia Crédito: Reprodução

O dentista de 39 anos Danilo Cesar Avelar dos Santos foi encontrado morto dentro do próprio consultório no último sábado (9) na Avenida Castro Alves, em Santo Estevão, no centro-norte baiano.

Segundo a Polícia Civil, não indícios de crime, mas a causa da morte ainda não foi confirmada. As análises das necropsias feitas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) contribuirão para esclarecer o ocorrido. 

O cirurgião-dentista era dono da clínica onde foi encontrado e também atuava no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. Em nota, a unidade lamentou o caso e se solidarizou com familiares e amigos. O Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) também emitiu nota prestando solidariedade. 

A Delegacia Territorial de Santo Estevão expediu as guias para remoção e perícia do corpo. O velório ocorreu no domingo (10). 

