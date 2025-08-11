Acesse sua conta
Hospital exclusivo do Planserv amplia cirurgias e anuncia melhorias; confira

Ações incluem ampliação do Centro Cirúrgico e conclusão da reforma da Central de Material Esterilizado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:18

Hospital de Brotas anuncia melhorias na estrutura e tecnologia Crédito: Divulgação 

O Hospital de Brotas, unidade de alta complexidade de atendimento exclusivo ao Planserv em Salvador, anunciou melhorias para os beneficiários. As ações em andamento incluem a ampliação do Centro Cirúrgico - que passará de três para cinco salas - e a conclusão da reforma da Central de Material Esterilizado (CME), da cozinha e do refeitório. As novidades são fruto de sugestões apresentadas por servidores públicos estaduais.

Também estão sendo finalizadas as obras de requalificação dos acessos às emergências adulto e pediátrica. Para setembro, está prevista a inauguração da nova unidade de Hemodinâmica, além da implantação de um sistema de Business Intelligence (BI) e gestão de agendamento cirúrgico, com o objetivo de otimizar fluxos assistenciais, reduzir filas e ampliar o controle de dados em tempo real.

Entre os principais pontos de melhorias enfrentados estão o tempo de espera na emergência e o aumento da taxa de permanência hospitalar, decorrente do perfil mais idoso dos pacientes. Para isso, o hospital já aumentou em 75% o número de médicos na emergência e implantou um modelo de gerenciamento de alta hospitalar, além de um protocolo de cuidados paliativos na UTI, para ampliar a rotatividade de leitos.

Desde sua abertura, o Hospital de Brotas já realizou 21.756 consultas médicas, 2.631 cirurgias e mais de 124 mil exames laboratoriais, além de milhares de procedimentos de imagem, internações clínicas e atendimentos de emergência.

A unidade oferece mais de 30 especialidades médicas, entre elas cardiologia, ginecologia, ortopedia (inclusive subespecialidades como ombro, mão e joelho), cirurgia geral, vascular, torácica, buco-maxilo-facial, gastroenterologia, neurologia, proctologia e pediatria.

A emergência adulto já contabiliza mais de 30 mil atendimentos, enquanto a pediátrica - inaugurada em novembro de 2024 - teve cerca de três mil atendimentos. 

Além de atender com exclusividade aos beneficiários do Planserv, o Hospital de Brotas não impõe restrições por tipo de procedimento ou complexidade.

