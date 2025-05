BAHIA

Dentista que esfaqueou a irmã é encontrado morto em cela de Feira de Santana

Tárcio Vinícius Ouriques Cordeiro foi preso na noite de domingo (11)

O dentista Tárcio Vinícius Ouriques Cordeiro foi encontrado morto dentro de uma cela do Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho, em Feira de Santana, na segunda-feira (12). O corpo estava com um lençol enrolado no pescoço. Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a perícia na unidade policial. >