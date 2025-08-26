ACIDENTE

Dois homens morrem eletrocutados durante passeio de moto em cidade baiana

Vítimas tinham 49 e 70 anos e estavam em um povoado do município de Sátiro Dias

Monique Lobo

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:31

José Xavier dos Santos, de 49 anos, e João Nunes da Silva, de 70 anos Crédito: Reprodução

Dois homens morreram eletrocutados na segunda-feira (25), após encostarem em um fio de alta tensão enquanto passavam de moto por uma rua do povoado de Ilha, no município de Sátiro Dias, na região norte do estado.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), as vítimas foram indentificadas como José Xavier dos Santos, de 49 anos, e João Nunes da Silva, de 70 anos. "As vítimas trafegavam em uma motocicleta quando foram atingidas por descarga vinda de um poste que estava em curto-circuito", acrescentou o órgão.