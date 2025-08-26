Acesse sua conta
Dois homens morrem eletrocutados durante passeio de moto em cidade baiana

Vítimas tinham 49 e 70 anos e estavam em um povoado do município de Sátiro Dias

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:31

José Xavier dos Santos, de 49 anos, e João Nunes da Silva, de 70 anos
José Xavier dos Santos, de 49 anos, e João Nunes da Silva, de 70 anos Crédito: Reprodução

Dois homens morreram eletrocutados na segunda-feira (25), após encostarem em um fio de alta tensão enquanto passavam de moto por uma rua do povoado de Ilha, no município de Sátiro Dias, na região norte do estado.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), as vítimas foram indentificadas como José Xavier dos Santos, de 49 anos, e João Nunes da Silva, de 70 anos. "As vítimas trafegavam em uma motocicleta quando foram atingidas por descarga vinda de um poste que estava em curto-circuito", acrescentou o órgão.

Procurada, a concessionária de energia Neoenergia Coelba lamentou as duas mortes e afirmou que irá prestar o apoio necessário aos familiares das vítimas. "A distribuidora enviou profissionais ao local para realizar os reparos necessários na rede elétrica, e esclarece que as circunstâncias referentes ao acidente estão sendo apuradas", finalizou.

