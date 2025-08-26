Dois homens morrem eletrocutados durante passeio de moto em cidade baiana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:31
Dois homens morreram eletrocutados na segunda-feira (25), após encostarem em um fio de alta tensão enquanto passavam de moto por uma rua do povoado de Ilha, no município de Sátiro Dias, na região norte do estado.
De acordo com informações da Polícia Civil (PC), as vítimas foram indentificadas como José Xavier dos Santos, de 49 anos, e João Nunes da Silva, de 70 anos. "As vítimas trafegavam em uma motocicleta quando foram atingidas por descarga vinda de um poste que estava em curto-circuito", acrescentou o órgão.
Procurada, a concessionária de energia Neoenergia Coelba lamentou as duas mortes e afirmou que irá prestar o apoio necessário aos familiares das vítimas. "A distribuidora enviou profissionais ao local para realizar os reparos necessários na rede elétrica, e esclarece que as circunstâncias referentes ao acidente estão sendo apuradas", finalizou.