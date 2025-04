ESTAVA CARREGANDO

Adolescente morre após levar choque ao manusear celular logo após banho

Caso alerta para riscos de acidentes com aparelho

Uma tragédia elétrica vitimou a adolescente Simone de Cássia Galdino, 15 anos, na última sexta-feira em Riacho de Santo Antônio (PB). Segundo a Polícia Civil, a jovem sofreu uma descarga fatal ao manusear um celular conectado ao carregador imediatamente após sair do banho, ainda com o corpo molhado. O acidente reacendeu alertas sobre os perigos da combinação entre água e eletricidade.>

A garota morreu ainda no local. A família chegou a chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os socorristas apenas constataram o óbito. >

Edson Martinho, diretor da Abracopel, explicou ao Uol que "a água não pura, com sais minerais, funciona como ótimo condutor de eletricidade". Ele destaca a importância do Interruptor Diferencial Residual (IDR), dispositivo obrigatório desde 1997 que poderia evitar tragédias como esta: "Ele faria o desligamento do circuito em condições de risco - alguém molhado tocando uma parte energizada". >