Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Edson Gomes abre Festival de Lençóis para público de 15 mil pessoas

Programação segue com Maria Gadú, Jorge Vercillo e Liniker

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11:22

Edson Gomes
Edson Gomes Crédito: Victor Fernandez/Divulgação

O Festival de Lençóis começou em grande estilo na noite desta quinta-feira (2), atraindo cerca de 15 mil pessoas à Praça Horácio de Matos. O evento, idealizado e produzido pela Pau Viola Entretenimento, tem como pilares a promoção da cultura, a sustentabilidade e o fortalecimento da cidadania por meio das artes, do ecoturismo e do turismo cultural.

A abertura ficou por conta de Edson Gomes, o “Rei do reggae”, que trouxe ao público uma mensagem de “paz e resistência”. Com o filho Jeremias na banda, o cantor baiano incluiu no repertório clássicos como “Malandrinha”, “Árvore”, “Samarina”, “Campos de Batalha” e “Adultério”, consolidando sua influência no cenário do reggae brasileiro.

A primeira noite também contou com a presença da cantora baiana Samantha Tosto, que apresentou um repertório de bossa nova e samba, além do rock enérgico da banda Rivô Trio e Outras Substâncias e da apresentação da Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis.

Público lotou primeiro dia de festival

Festival de Lençóis por Victor Fernandez/Divulgação
Festival de Lençóis por Victor Fernandez/Divulgação
Festival de Lençóis por Victor Fernandez/Divulgação
Edson Gomes por Victor Fernandez/Divulgação
1 de 4
Festival de Lençóis por Victor Fernandez/Divulgação

O Festival continua neste sábado com atrações que prometem agradar tanto turistas quanto moradores locais. A Banda Oliveira recebe Maria Gadú e Jorge Vercillo, trazendo sucessos autorais, enquanto Thathy leva o melhor do rock, Carneiro anima o público com forró, e a Família Grão de Luz e Griô apresenta uma performance teatral. Liniker, dona do show mais aguardado, deve reunir um público recorde, apresentando músicas de seu álbum Caju e hits de carreira. A programação ainda inclui Clariana com o projeto Amy Reggaehouse, Ópera e Zion.

O evento tem expectativa de atrair mais de 10 mil pessoas por noite e conta com patrocínio do Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Bahiagás e Governo da Bahia, com apoio da Prefeitura de Lençóis e do hotel Portal Lençóis.

Mais recentes

Imagem - Autor baiano estreia na literatura com romance sobre destino e heranças invisíveis

Autor baiano estreia na literatura com romance sobre destino e heranças invisíveis
Imagem - Salvador terá fim de semana com chuva; confira previsão do tempo

Salvador terá fim de semana com chuva; confira previsão do tempo
Imagem - Tio e sobrinho morrem após baterem carros de frente em estrada da Bahia

Tio e sobrinho morrem após baterem carros de frente em estrada da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeira morte suspeita por intoxicação de metanol
01

Bahia registra primeira morte suspeita por intoxicação de metanol

Imagem - O silêncio de Jerônimo sobre Binho Galinha, a violência em Cachoeira e a sabotagem do PT
02

O silêncio de Jerônimo sobre Binho Galinha, a violência em Cachoeira e a sabotagem do PT

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
03

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias

Imagem - Medos de volta, segredos expostos e reencontro: recado do Anjo da Guarda é para 3 signos neste 2 de outubro
04

Medos de volta, segredos expostos e reencontro: recado do Anjo da Guarda é para 3 signos neste 2 de outubro