MÚSICA

Edson Gomes abre Festival de Lençóis para público de 15 mil pessoas

Programação segue com Maria Gadú, Jorge Vercillo e Liniker

Carol Neves

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11:22

Edson Gomes Crédito: Victor Fernandez/Divulgação

O Festival de Lençóis começou em grande estilo na noite desta quinta-feira (2), atraindo cerca de 15 mil pessoas à Praça Horácio de Matos. O evento, idealizado e produzido pela Pau Viola Entretenimento, tem como pilares a promoção da cultura, a sustentabilidade e o fortalecimento da cidadania por meio das artes, do ecoturismo e do turismo cultural.

A abertura ficou por conta de Edson Gomes, o “Rei do reggae”, que trouxe ao público uma mensagem de “paz e resistência”. Com o filho Jeremias na banda, o cantor baiano incluiu no repertório clássicos como “Malandrinha”, “Árvore”, “Samarina”, “Campos de Batalha” e “Adultério”, consolidando sua influência no cenário do reggae brasileiro.

A primeira noite também contou com a presença da cantora baiana Samantha Tosto, que apresentou um repertório de bossa nova e samba, além do rock enérgico da banda Rivô Trio e Outras Substâncias e da apresentação da Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis.

Público lotou primeiro dia de festival 1 de 4

O Festival continua neste sábado com atrações que prometem agradar tanto turistas quanto moradores locais. A Banda Oliveira recebe Maria Gadú e Jorge Vercillo, trazendo sucessos autorais, enquanto Thathy leva o melhor do rock, Carneiro anima o público com forró, e a Família Grão de Luz e Griô apresenta uma performance teatral. Liniker, dona do show mais aguardado, deve reunir um público recorde, apresentando músicas de seu álbum Caju e hits de carreira. A programação ainda inclui Clariana com o projeto Amy Reggaehouse, Ópera e Zion.