Educação divulga lista de aprovados no Programa Universidade Para Todos

. Crédito: Feijão Almeida/Divulgação SEC

Já se encontra disponível a relação oficial dos candidatos selecionados no Programa Universidade Para Todos (UPT), oferecido pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC), para o fortalecimento da aprendizagem e a preparação dos estudantes do último ano e também os egressos do Ensino Médio, focado nos processos seletivos, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

O período da matrícula será entre os dias 5 e 9 de junho, na modalidade presencial, no local e turno que o estudante optou para cursar. A lista dos selecionados pode ser conferida no Portal do Governo da Bahia (https://www.bahia.ba.gov.br/universidade-para-todos-2023/).

“Vamos aproveitar o período de matrícula para orientar os estudantes sobre o programa, esclarecendo os pontos que serão apresentados até o mês de dezembro, nessa pegada pedagógica de preparação para o ENEM e o vestibular”, avisa a coordenadora do programa pela SEC, Patrícia Machado. Ela lembra, também, que as equipes pedagógicas vão aproveitar a oportunidade para explicar como funciona o processo de inscrição para o ENEM, cujo período será realizado, praticamente, no mesmo intervalo, entre os dias 5 e 16 de junho.

O Programa Universidade para Todos está oferecendo, neste ano, 18.966 vagas nos 27 Territórios de identidade, totalizando 310 polos de funcionamento, em 195 municípios, em parceria com as quatro universidades estaduais, UNEB, UESC, UEFS e UESB e a UFRB. Isso representa 3.966 oportunidades a mais do que em 2022, quando foram disponibilizadas 15 mil vagas. Em Salvador, serão 34 polos com a oferta de 2.375 vagas.

No UPT são abordados os conteúdos de todos os componentes curriculares. As atividades vão acontecer de segunda a sexta-feira, no polo de conhecimento e horário em que o estudante se inscreveu - no contraturno das aulas eletivas e do horário oposto ao do trabalho para os alunos egressos.