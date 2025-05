LOGÍSTICA

Empresa de fretes expande pontos de coleta na Bahia: saiba como funciona e como se tornar um parceiro

Investimento busca facilitar o frete de pequenos e médios negócios com preços mais competitivos para envios nacionais

A Loggi, empresa de logística, está ampliando sua rede de pontos de coleta no estado da Bahia. Essa iniciativa é parte do plano de investimento da empresa para fomentar negócios locais e disponibilizar novas soluções logísticas mais acessíveis e que tragam menores custos aos clientes, em especial de pequenos e médios empreendedores, segmento que cresceu mais de 150% em 2024 na companhia. >

Esses locais funcionam para recebimento de pacotes — do conceito de Pick up and Drop off points (PUDOs), e tem como objetivo estimular o comércio local ao mesmo tempo que facilita e reduz custos na logística, em especial para pequenos e médios negócios.>