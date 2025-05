MAIS CIDADANIA

Empresa leva serviços gratuitos para moradores de Inhambupe

Moradores da região e de comunidades próximas terão atendimento das 8h às 12h deste sábado (31)

O Bracell Social realiza neste sábado (31) mais uma edição do projeto Mais Cidadania. A iniciativa, gratuita e voltada para toda família, ocorrerá na praça da comunidade em Saquinho, no município de Inhambupe, no centro-norte do estado. >