OCUPAÇÃO

Polícia retira grupo que entrou em imóvel onde funcionava o Hotel Sol Bahia

Moradores flagraram as pessoas chegando ao local com materiais de limpeza

Um grupo de pessoas foi flagrado, na manhã deste sábado (31), entrando com materiais que pareciam produtos de limpeza no edifício onde funcionava o Hotel Sol Bahia Sleep, na Avenida Manuel Antonio Galvao 1075, no bairro de Patamares, em Salvador. >

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados após uma denúncia sobre a chegada do grupo no imóvel. "Ao chegarem, os militares mantiveram contato com três funcionários do responsável pela edificação, bem como com um homem que se apresentou como representante do grupo que adentrou o local", informou a corporação em nota. >