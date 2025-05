TRANSPORTE

Rodoviários metropolitanos anunciam greve por tempo indeterminado a partir de terça-feira (3)

15 linhas de ônibus serão afetadas

A paralisação vai afetar usuários do transporte urbano de sete municípios baianos: Lauro de Freitas, Candeias, Camaçari, Madre de Deus, Simões Filho, Santo Amaro e São Francisco do Conde. >

“Identificamos que nada foi feito. Aliás, piorou a situação. [...] O problema está na gestão financeira da empresa e nos donos da empresa, que não têm responsabilidade com os passageiros. [...] A empresa Avanço não tem frota, não tem ônibus e está trabalhando com motoristas com regime de diárias, porque eles estão pedindo demissão para salvar vidas”, disse Mário Cleber em comunicado publicado na rede social do sindicato. >

No dia 3 de fevereiro deste ano, uma greve também foi convocada pela Sindmetro. A paralisação envolveria todas as empresas do transporte público metropolitano, exceto as linhas operadas pela empresa Atlântico Transportes. No mesmo dia, o Sindicato das Empresas entrou em acordo com os rodoviários e a greve foi encerrada. >