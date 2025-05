INSEGURANÇA

Uma semana após tiroteio, praça da Pituba fica vazia: 'o abandono é a pior resposta'

No último domingo (25), moradores precisaram se jogar no chão para se proteger dos disparos e uma pessoa foi baleada

Monique Lobo

Publicado em 31 de maio de 2025 às 15:58

Praça Ana Lúcia Magalhães fica vazia uma semana após tiroteio Crédito: Lina de Albuquerque/Leitor CORREIO

Uma semana após o tiroteio que assustou frequentadores da praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, o espaço estava praticamente vazio. Quem esteve na praça na manhã deste sábado (31), encontrou um cenário bem diferente do que costuma acontecer nos finais de semana. >

"Voltei à praça. Menos de uma semana depois do tiroteio, está vazia", contou Lina de Albuquerque, jornalista e escritora que estava no local durante a troca de tiros entre um suspeito de furtar correntes e outro homem ainda não identificado pela polícia, no último domingo (25). >

"Hoje, a praça estava meio desolada comparada ao domingo antes do tiroteio. Havia algumas pessoas que não ficaram sabendo do episódio. Eu imaginava que não seria boa a sensação de quando retornasse. Estranhamente não senti nenhum medo. Constatei que não fiquei assim tão traumatizada como pensava. Espero não ter naturalizado a violência”, acrescentou. >

Rodeada por prédios residenciais de um lado, e por bares e restaurantes do outro, a praça é um xodó dos moradores da Pituba e do Itaigara, além de atrair pessoas de outros bairros pelo perfil tranquilo, com opções de lazer para crianças, pets e espaço para atividades físicas. >

“O abandono da nossa praça é a pior resposta ao episódio de violência de domingo”, disse o osteopata José Wilson Sousa, que estava acompanhando a paciente e moradora do bairro Maria Helena Viti. >

Maria Helena estava em casa no último domingo e ouviu os barulho dos disparos de casa. “É triste ver a praça tão vazia. A minha família mora aqui, estarei mais atenda, mas não deixarei de vir”, afirmou.>

Praça Ana Lúcia Magalhães vira alvo de tiroteio 1 de 6

Pânico>

O tiroteio que assustou os moradores aconteceu por volta das 11h30. De acordo com testemunhas, a praça estava cheia quando os disparos aconteceram e crianças e adultos se jogaram no chão e buscaram abrigo para se proteger.>