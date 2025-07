A MAIS ILUSTRE

Cajazeiras mais famosa já foi palco de provas do Big Brother; entenda

Na pandemia, cajazeirenses fizeram uma réplica do reality de sucesso nacional

Larissa Almeida

Publicado em 18 de julho de 2025 às 07:00

Campo da Pronaica, Salvador Crédito: Brenda Viana /Arquivo CORREIO

Em Cajazeiras, toda e qualquer resenha nos finais de semana levam à Arena da Pronaica. Nos dias de semana, toda e qualquer falta em casa pode ser suprida na Rótula da Feirinha. Não à toa, ambos os locais são dois dos principais pontos de referência do complexo de bairros e, mais especificamente, de Cajazeiras X, local que já foi palco de provas do Big Brother. >

O Big Brother em questão não é o global, mas sim o cajazeirense (BBC). Na pandemia, moradores de Cajazeiras se organizaram para replicar o modelo do Big Brother Brasil de maneira remota, com algumas atividades presenciais que ocorriam... na Arena da Pronaica e na Rótula da Feirinha. >

“Fui um dos organizadores e chegamos a passar no Fantástico com direito a comentário do Tiago Leifert, que falou da gente no programa. Fazíamos algumas provas de resistência utilizando o campo da Pronaica, assim como provas que precisava de espaço para correr ou esconder coisas”, conta Wendell Muniz, comunicador cajazeirense e dono de uma página nas redes sociais focadas em notícias para a comunidade de Cajazeiras. >

Na edição única ocorrida em 2022, um total de 22 jogadores foram divididos em dois times, inicialmente. Entre as dinâmicas, teve prova de resistência, casa de vidro e paredão, que eram transmitidas pelo celular. O prêmio era de R$ 1 mil. >

Para além do BBC, o bairro de Cajazeiras X é o mais famoso por ser aquele que concentra mais pessoas para diversão e comércio. O aposentado Júlio César, 61 anos, se mudou do Garcia para a região e, sempre que precisa, para na Rótula da Feirinha para comprar algo para si ou para casa. “Aqui tem tudo, eu não preciso ir para o Centro comprar nada. Tem vezes que encontro até coisas mais baratas aqui. Chego aqui, compro fruta, tomo um cafezinho e ainda faço amizade boa”, conta. >

Rótula da Feirinha, em Cajazeiras X 1 de 10

Na perspectiva de Joyce Félix, 31, o que atrai tanta gente para Cajazeiras X é a Pronaica. “Lá tem festa de Natal, Ano Novo, Carnaval. Até a ex-presidente Dilma já esteve lá. Tem Parada Gay com pagode e Copa Cajazeiras de futebol. É o lugar da caminhada, onde as pessoas param para conversar e onde as barracas vendem tudo que você imaginar de comida. Lá tem um acarajé a R$ 2 que faz sucesso. Todo mundo que desce no ponto de ônibus para ali para comer”, relata. >