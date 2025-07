SOCORRO

Samu completa 20 anos em Salvador com média de 300 atendimentos diários

Serviço de emergência criado em 2005 virou peça-chave na resposta a desastres e acidentes na capital e região metropolitana

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) completa nesta sexta-feira (18) duas décadas de funcionamento em Salvador. Desde a estreia em 2005, o serviço se tornou referência no atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, com uma média atual de 300 ocorrências por dia e resposta média em até 15 minutos. >

Com atuação em Salvador e outros nove municípios da região metropolitana, o SAMU conta hoje com 13 bases fixas, quatro pontos de apoio e 92 veículos, entre ambulâncias, motos e até lanchas. O serviço atende também cidades como Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, Itaparica e Santo Amaro.>

Nas últimas duas décadas, a equipe atuou em algumas das situações mais críticas vividas pela capital baiana. Um dos primeiros grandes testes foi o naufrágio de um catamarã na travessia para Morro de São Paulo, em 2006. No ano seguinte, o desabamento de parte da arquibancada do estádio da Fonte Nova, durante uma partida de futebol, deixou mortos e feridos. O Samu participou da triagem e resgate em ambos os casos.>

Em 2010, um desabamento no Centro Histórico mobilizou as equipes por mais de 20 horas para resgatar uma vítima presa aos escombros. O caso exigiu uma amputação no local, realizada por um dos médicos do serviço. Em 2016, após um acidente com ônibus na Av. Vasco da Gama, um caso semelhante ocorreu. Nos anos seguintes, o Samu esteve presente em outros episódios marcantes, como o naufrágio da lancha Cavalo Marinho I (2017), o tombamento de um coletivo no Acesso Norte (2019) e o resgate de vítimas de um acidente aéreo em Maraú, também em 2019.>